"Чудовий укладач угод для Кремля": сенатор США розкритикував Трампа за дзвінок Путіну

Трамп фактично здає інтереси України та інтереси Сполучених Штатів ще до початку переговорів

Президент США Дональд Трамп 12 лютого показав себе, як "чудовий укладач угод". Проте є одна проблема – угоди, які він укладає, схоже, вигідні виключно російському режиму, а не Європі, Україні, або американському народу.

Про це написав сенатор від Демократичної партії США Адам Шифф в соцмережі Х. Так сенатор прокоментував телефонну розмову Трампа та Путіна, яка відбулася ввечері 12 лютого.

"Сьогодні президент Трамп подзвонив нашому ворогу, Росії, перш ніж подзвонити нашому союзнику, Україні. Тим часом його міністр оборони виключив майбутнє України в НАТО та відновлення українського суверенітету над власними землями", – підкреслив він.

Шифф зазначив, що Трамп фактично здає інтереси України та інтереси Сполучених Штатів. Він робить це ще до початку переговорів, щоб догодити Путіну.

"Давайте не будемо лукавити щодо того, що це означає: здача інтересів України та наших власних, ще до початку переговорів. Трамп – чудовий укладач угод, особливо для Кремля", – резюмував Шифф.

Зазначимо, що 12 лютого президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським, а до цього він провів аналогічну розмову з Володимиром Путіним. У Білому Домі зазначили, що контакти Трампа з Путіним і Зеленським були "дуже позитивними" і що президент Росії, як і президент України, хоче миру. При цьому Трамп зробив низку неприйнятних заяв щодо України, зокрема сказав, що Україна не повернеться до кордонів 2014 року, а також заявив, що членом НАТО вона не стане.

У відповідь на заяви американського президента міністри закордонних справ України, Франції, Великої Британії, Іспанії, Італії, Польщі, Німеччини та Європейського Союзу висунули Трампу спільну вимогу надати Україні дієві гарантії безпеки, а також забезпечити місце для Києва та Європи за переговорним столом.