В Европе не очень в восторге от таких расходов

Европейскому Союзу придется потратить около 3,1 триллиона долларов за следующие 10 лет на защиту Украины и усиление собственной армии. Подобные подсчеты обнародовало Bloomberg Economics на фоне последних событий в США.

Согласно материалу, телефонный разговор Трампа и Путина вызвал обеспокоенность среди европейских союзников. В ходе беседы обсуждались возможные мирные переговоры, а американский президент согласился посетить Россию и принять Путина в США. Только после этого Трамп пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Министр обороны США Пит Хегсет на встрече с коллегами из НАТО в Брюсселе заявил, что вступление Украины в Альянс пока нереалистично. По его словам, США не будут предоставлять войска миротворческим силам, а европейским союзникам придется взять на себя ответственность за безопасность на континенте.

По оценкам экспертов, восстановление украинской армии может стоить около 175 миллиардов долларов в течение 10 лет. Содержание 40-тысячного миротворческого контингента обойдется в 30 миллиардов долларов за тот же период.

Европейским странам нужно увеличить оборонный бюджет до 3,5% ВВП. Денежные средства пойдут на артиллерийские запасы, противовоздушную оборону и ракетные системы. По данным Bloomberg Economics, если финансировать эти расходы за счет долга, это прибавит 2,7 триллиона долларов потребностям пяти крупнейших европейских членов НАТО в заимствованиях.

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался за отправку французских войск в Украину после прекращения боевых действий потенциально вместе с Великобританией и Польшей. Однако существуют сомнения в реалистичности такого плана из-за бюджетных ограничений.

Украине нужно около 230 миллиардов долларов на восстановление поврежденных во время войны зданий и инфраструктуры. В настоящее время существует дефицит в 130 миллиардов долларов между потребностями Украины в восстановлении и обещанным финансированием.

Трамп подчеркнул, что у европейцев больше интересов в Украине, чем у США. "Смотрите, между нами есть океан. Они этого не имеют. Для них это важнее, чем для нас", – заявил американский президент 3 февраля.

Для реализации масштабных планов обороны европейским правительствам придется пересмотреть структуру бюджетов, реорганизовать оборонную промышленность и согласиться на совместный выпуск долговых обязательств. Это потребует значительной политической воли и может повлиять на расходы в социальной сфере.

Ранее "Телеграф" также сообщал, что Китай хочет устроить саммит Трампа и Путина, однако есть "но". Си Цзиньпин вдруг решил стать миротворцем.