Росія висунула США умову припинення війни в Україні: про що йдеться

У Кремлі хочуть, щоб Україна більше не отримувала допомоги

Росія готова припинити війну проти України лише за умови, якщо США припинять надавати нашій країні військову та іншу допомогу.

Про це повідомляє The Wall Street Journal. У публікації сказано про те, що Росія хоче зробити з України "кастровану державу" з проросійським урядом і позбавити нашу країну можливості оборонятися у разі нового російського вторгнення.

Кінцева мета Володимира Путіна полягає в тому, щоб Україна за жодних умов не стала членом західних організацій, наприклад НАТО, пише видання.

У міру того, як російська армія просувається вперед на сході України, а громадська думка в самій Україні дедалі більше схиляється до припинення війни, Путін готовий "грати у довгу гру" і не пошкодує для цього ні людей, ні техніки, ні інших ресурсів, пише The Wall Street Journal.

Також президент Росії розглядає можливість прямих переговорів зі США як можливість геополітичного маневру, зазначають журналісти. Найімовірніше, йдеться про встановлення "нового світового порядку" з поділом на зони впливу. Така ситуація склалася після Другої світової війни.

Раніше "Телеграф"розповідав про те, що президент України Володимир Зеленський зустрінеться з віце-президентом США Джей Ді Венсом та Держсекретарем Марком Рубіо у Мюнхені у п’ятницю, 14 лютого. Вони планують обговорити посилення тиску Трампа на Україну та Росію для початку переговорів.