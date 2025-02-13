"Україну не зливають": в Раді пояснили, що стоїть за заявами Трампа про план закінчення війни

Американський лідер хоче увійти в історію як переможець, але це не просто

Заяви президента США Дональда Трампа щодо України після розмови із Путіним свідчать про відсутність у його команди бачення, як завершувати війну. Про це "Телеграфу" розповів народний депутат від "Слуги народу" та голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко.

"Україну не зливають. Я уважно слухав його виступ. Це не були категоричні заяви, вони залишають для нас простір для боротьби, для того, щоб його переконати. Судячи з його заяви, в нього немає чіткого плану [щодо війни]", — коментує парламентарій.

Інтерес Трампа полягає в тому, щоб показати своїм виборцям, що він принаймні намагався виконати свою передвиборчу обіцянку, звернувся з повагою до Путіна, запропонував йому там мир і так далі.

"Але він вже розуміє, що Путін це не договороздатна істота. Трамп вже намагався у свій час дійти якогось консенсусу з Кім Чен Ином. І теж були компліменти йому, хвалив його. А який результат? Нульовий. Та сама історія з Путіним, якому не потрібен мир. І Трамп це розуміє, він же не наївний. Але тут потрібна гра", — вважає Мережко.

На його думку, американський лідер хоче увійти в історію, він хоче бути великим президентом: "Тобто він бачить себе миротворцем, але не хоче бачити себе Невіллом Чемберленом, щоб його згадували, як він маленьку країну, яка героїчно боролась за свою незалежність, злив. Він дбає про свою репутацію".

Тим часом західні медіа розкритикували намагання Трампа налагодити зв’язок із Путіним.