Россия выставила США условие прекращения войны в Украине: о чем идет речь

В Кремле хотят, чтобы Украина больше не получала помощь

Россия готова прекратить войну против Украины лишь при условии, если США прекратят оказывать нашей стране военную и прочую помощь.

Об этом сообщает The Wall Street Journal. В публикации сказано о том, Россия хочет сделать из Украины "кастрированное государство" с пророссийским правительством и лишить нашу страну возможности обороняться в случае нового российского вторжения.

Конечная цель Владимира Путина состоит в том, чтобы Украина ни при каких условиях не стала членом западных организаций, например НАТО, пишет издание.

По мере того, как российская армия продвигается вперед на востоке Украины, а общественное мнение в самой Украине все больше склоняется к прекращению войны, Путин готов "играть в долгую игру" и не пожалеет для этого ни людей, ни техники, ни других ресурсов, пишет The Wall Street Journal.

Также президент России рассматривает возможность прямых переговоров с США как возможность для геополитического маневра, отмечают журналисты. Вероятнее всего, речь идет об установлении "нового миропорядка" с разделом на зоны влияния. Подобная ситуация сложилась после Второй мировой войны.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что президент Украины Владимир Зеленский встретится с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и Госсекретарем Марком Рубио в Мюнхене в пятницу, 14 февраля. Они планируют обсудить усиление давления Трампа на Украину и Россию для начала переговоров.