Україна - це велика шахівниця? Чи справді Трамп і Путін домовлялися про поділ світу

Трамп та Путін намагаються розподілити ключові сфери впливу, і в центрі цього всього — Україна

Розмова новообраного президента США Трампа з Путіним стала темою номер 1 для обговорення. Значною мірою через те, що тема України не лише говорить про пріоритети, а й про особисті симпатії президента США. Деякі експерти навіть говорять про те, що Україну зливають.

Що про це думають експерти з питань міжнародної політики, дізнавався "Телеграф". Журналіст поспілкувався з політологами Ігорем Рейтеровичем та Григорієм Перепелицею.

"Попри деякі неприйнятні для українців моменти, зараз зарано робити висновки щодо розмови Трампа і Путіна", — зазначає Ігор Рейтерович. За його словами, заяви потрібно розглядати в контексті подальших коментарів американського президента (під час спілкування з журналістами, — Ред.), зокрема про продовження підтримки України.

Рейтерович наголошує, що переговорний процес лише розпочався і буде тривалим. Позиція Трампа щодо швидкого завершення війни може змінюватися. Важливими стануть результати Мюнхенської конференції, куди Трамп направив своїх представників.

Політолог також звертає увагу на роль Європи у переговорах. З останніх заяв зрозуміло, що європейські партнери не планують залишатися осторонь. Щодо членства України в НАТО, експерт закликає не драматизувати ситуацію, оскільки те, що Україну поки не беруть, було відомо раніше. Натомість важливо зосередитися на гарантіях безпеки, які нам повинні надати США та Європа.

Григорій Перепелиця, директор Інституту зовнішньополітичних досліджень, розглядає можливий візит Трампа на День Перемоги до Москви як символічну перемогу авторитаризму. За його словами, це може означати формування нового світового порядку з трьома центрами впливу.

"Якщо Трамп приїде до Путіна на святкування Дня перемоги, як і Сі Цзіньпін, який раніше прийняв запрошення, це означатиме перемогу Путіна та всього авторитарного світу. Фактично йдеться про розподіл світу між трьома лідерами (США, Росія і Китай, — Ред.) — своєрідний тріумвірат, хоча невідомо, наскільки така роль задовольнить Трампа".

Попри офіційні заяви США про неможливість участі Китаю в переговорах, американська сторона фактично і не спростувала цього остаточно. Європа може опинитися на узбіччі світової політики, оскільки її навіть не поінформували про перемовини. Хоча ми бачимо, що реакція Європи обурлива — Україну просто кинули як об’єкт розділу в цьому новому геополітичному розкладі", — каже Григорій Перепелиця.

Ситуація може завершитися глобальною угодою між Трампом і Путіним щодо розподілу сфер впливу стосовно Китаю та Європи. Трамп ставить Росію перед складним вибором: або погодитися на американські умови, отримавши контроль над Україною та поширивши вплив на Східну Європу, де НАТО втратить свою актуальність, або дотримуватися курсу Пекіна.

Також раніше "Телеграф" писав, що розмова Трампа з Путіним – це поганий сигнал для України. Так вважає український волонтер та активіст Сергій Стерненко.