В Китае настаивают на привлечении еще одного участника к переговорам США и РФ о прекращении войны

Он также рассказал, почему Китай не готов сократить импорт газа из РФ

Китай, которого президент США Дональд Трамп обложил рекордными торговыми пошлинами, поддерживает идею переговоров между США и Россией по урегулированию войны в Украине. Однако там настаивают, что к ним должна быть привлечена Европа.

Об этом в интервью Financial Times заявил министр иностранных дел Китая Ван И. По его словам, его страна приветствует любые мирные инициативы, особенно если Вашингтону и Москве удастся прийти к согласию. Однако, подчеркнул Ван I, боевые действия ведутся на европейском континенте, и их урегулирование невозможно без привлечения европейских стран.

"Эта война происходит на европейской земле. Европа должна играть важную роль в этом процессе", – подчеркнул глава МИД Китая.

Ван И также ответил на вопрос о возможности давления на Россию путем сокращения импорта газа. По словам дипломата, на первом месте у Китая собственные интересы.

"Если Китай не будет покупать газ у России, то у кого он сможет приобрести такие объемы? Мы должны нести ответственность за наших людей", – сказал министр.

Между тем, как рассказывал "Телеграф", Китай начал "осваивать" оккупированные Россией территории Украины. По меньшей мере, десяток частных китайских компаний сейчас активно сотрудничает с предприятиями на оккупированных территориях Донецкой и Луганской области (в том числе с подсанкционными), поставляют им промышленное оборудование, отстраивают разрушенные заводы.