Укр

В Китае настаивают на привлечении еще одного участника к переговорам США и РФ о прекращении войны

Автор
Елена Руденко
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Ван И
Ван И. Фото Колаж "Телеграфа"

Он также рассказал, почему Китай не готов сократить импорт газа из РФ

Китай, которого президент США Дональд Трамп обложил рекордными торговыми пошлинами, поддерживает идею переговоров между США и Россией по урегулированию войны в Украине. Однако там настаивают, что к ним должна быть привлечена Европа.

Об этом в интервью Financial Times заявил министр иностранных дел Китая Ван И. По его словам, его страна приветствует любые мирные инициативы, особенно если Вашингтону и Москве удастся прийти к согласию. Однако, подчеркнул Ван I, боевые действия ведутся на европейском континенте, и их урегулирование невозможно без привлечения европейских стран.

"Эта война происходит на европейской земле. Европа должна играть важную роль в этом процессе", – подчеркнул глава МИД Китая.

Ван И также ответил на вопрос о возможности давления на Россию путем сокращения импорта газа. По словам дипломата, на первом месте у Китая собственные интересы.

"Если Китай не будет покупать газ у России, то у кого он сможет приобрести такие объемы? Мы должны нести ответственность за наших людей", – сказал министр.

Между тем, как рассказывал "Телеграф", Китай начал "осваивать" оккупированные Россией территории Украины. По меньшей мере, десяток частных китайских компаний сейчас активно сотрудничает с предприятиями на оккупированных территориях Донецкой и Луганской области (в том числе с подсанкционными), поставляют им промышленное оборудование, отстраивают разрушенные заводы.

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#Европа #Китай #Переговоры #Война