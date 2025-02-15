Дилема про два стільці: Трамп поставив Путіна перед поганим та дуже поганим вибором, стверджує експерт

Переговорна позиція Путіна не надто сильніша за українську – українці в Курській області, армія пошарпана, економіка кипить

Європа надзвичайно стривожена тим, що президент США Дональд Трамп поговорив телефоном з мешканцем Кремля Володимиром Путіним, оскільки перед європейськими партнерами України постав привид Мюнхенської змови 1938 року. Проте насправді якщо комусь варто турбуватися, то це саме Путіну, оскільки Трамп поставив його перед непростим вибором – або значно урізати свої вимоги, або зірвати мирні переговори та зіткнутися з наслідками. Обидва варіанти для Путіна погані.

Про це написав британський експерт та почесний професор Королівського коледжу Великої Британії Лоуренс Фрідман у своїй статті для видання Financial Times. За його словами, США не вимагали від України відмовитися від окупованих росіянами територій та віддати їх Росії, як і не було вимог з боку Вашингтона роззброїти українську армію та змінити конституцію – тобто, піти на умови, які висуває Путін.

"Путін, без сумніву, радий, що Трамп ставиться до нього з повагою. Але без виконання цих вимог він не досягне своїх військових цілей", – зазначає експерт.

Фрідман пише, що скоріше за все, Путіну буде дозволено залишити під контролем Росії шматок української землі. Проте Росія постає перед перспективою, що Україна відновить свої сили та через кілька років прийде за тим, що їй належить. Ця загроза буде висіти над росіянами на додачу до того, що Москві доведеться витратити чимало грошей на відновлення, підтримку та оборону окупованої території.

З усім тим, навряд чи можна припускати, що Трамп задовольнить максималістські вимоги Путіна. У пам'яті ще свіжі картини 2021 року та ганебної втечі США з Афганістану, тому президент США не захоче, щоб з Україною було так саме. Можливо, він буде змушувати Київ піти на поступки, але цьому буде межа.

Переговорна позиція Путіна тим часом не надто сильніша за українську. Російська армія з 2023 року має обмежені здобутки при безперервному наступі та масштабних втратах. Для досягнення початкових цілей Кремля такими темпами знадобляться десятки років війни. Тим часом українці захопили частину безпосередньо російської території – вперше з 1941 року на територію Росії увійшли ворожі війська. При цьому вже третя кампанія повітряного терору проти української енергетики з тріском провалилася, а от українські дрони активно знищують російську нафтову інфраструктуру, яка є основним джерелом доходів Росії. Відбувається це на тлі того, що російська економіка має купу проблем і може розвалитися під тиском військових витрат та санкцій.

"Путін має вирішити, чи зможе він відійти від своїх максималістських вимог. Можливо, він міг би погодитися на припинення вогню, але лише за умови … деякого швидкого послаблення санкцій. Можливо, він міг би визнати членство України в ЄС. Але якщо Україна залишиться незалежною та озброєною, він зазнає краху. Якщо Путіна врешті-решт звинуватять у провалі цього великого поштовху до миру, він може виявити, що навіть Трамп готовий посилити підтримку Києва та накласти додаткові санкції на Росію", – резюмував Фрідман.

Зазначимо, спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог заявив, що президент України Володимир Зеленський та глава Кремля Володимир Путін мають провести прямі переговори. Він наголосив, що обидві сторони повинні бути готові до певних поступок.

Зі свого боку Зеленський заявив, що готовий сісти за стіл переговорів з Путіним лише після узгодження спільного плану завершення війни з США та Європейським Союзом. За його словами, цей план має містити чіткі гарантії безпеки для України.