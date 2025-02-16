Київ приголомшений: подробиці угоди щодо рідкісноземельних матеріалів, яку запропонували США — WP

Пропозиція та її розгляд Україною викликали резонанс у європейських дипломатичних колах

Українські чиновники працюють над пропозицією, яка надасть Вашингтону більшого доступу до природних ресурсів країни, але натомість посилить гарантії безпеки США для України. Проте угоду, яку Міністр фінансів США привіз до Києва, порівнюють із поділом африканських колоній європейцями у 18 столітті.

Про це пише The Washington Post. Зазначається, що США хочуть домогтися від України прав власності на 90% її корисних копалин. Україна була шокована масштабом того, чого зажадала адміністрація Трампа.

"Пропозиція та її розгляд Україною викликали резонанс у європейських дипломатичних колах не лише через свою зухвалість, а й тому, що розорена війною країна, мабуть, серйозно обмірковувала, як досягти угоди в надії на зобов’язання з боку Сполучених Штатів допомогти захиститися від російської агресії", — йдеться у повідомленні.

Ще один український чиновник сказав, що США домагаються встановлення контролю за рідкісними металами та матеріалами – такими як літій, графіт та уран.

Один з українських радників заявив, що був приголомшений масштабом того, що вимагала адміністрація Трампа. Він навіть порівняв це з розділом африканських колоній європейцями у 18 столітті й сказав, що це також може призвести до того, що право на розробку ресурсів України буде передано на десятиліття без жодних гарантій того, що інвестори справді їх розроблятимуть.

Однак судячи з публікації, головною претензією Києва стали не ці вимоги, а те, що угода не мала жодних гарантій безпеки.

Видання наголосило, що Київ отримав угоду лише за кілька годин до зустрічі Зеленського та Бессенту. При цьому український лідер мав лише кілька хвилин, щоб ознайомитися з пропозицією. Водночас Бессент під час зустрічі наполягав, щоб Зеленський підписав його негайно.

"Україна потребує міжнародного співробітництва у сфері видобутку ресурсів, оскільки це може зробити майбутній світ справедливим і довгостроковим, а угода має бути вигідною для всіх сторін, а не виглядати як компенсація", — сказав Володимир Ланда, старший економіст Центру економічної стратегії, аналітичного центру зі штаб-квартирою в Києві.

Washington Post посилаючись на джерела, знайомі з переговорами, пише, що українські чиновники розробляють контрпропозицію, яка надасть Вашингтону більшого доступу до природних ресурсів, але посилить гарантії безпеки з боку США для України.

Важливо додати, що минулого тижня Зеленський відхилив прохання адміністрації Трампа про передачу Києву 50 відсотків своїх мінеральних ресурсів — це надзвичайна вимога, яка може суттєво затьмарити цінність допомоги, спрямованої Україні.

Нагадаємо раніше "Телеграф" писав про те, що президент США Дональд Трамп заявив, що зацікавлений у налагодженні поставок рідкісноземельних металів з України. За його словами, це питання може стати частиною майбутніх домовленостей щодо продовження фінансової та військової підтримки Києва.