Паніка в Європі? Через політику Трампа Макрон екстрено збирає саміт

Офіційно французька стороні поки не повідомляла про захід

Президент Франції Еммануель Макрон скликає екстрений саміт європейських лідерів у Парижі, щоб обговорити політику президента США Дональда Трампа. Попередньо, зустріч відбудеться у понеділок, 17 лютого.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час Мюнхенської конференції з безпеки, передає Politico. Наразі невідомо, які саме лідери будуть запрошені.

"Я дуже радий, що президент Макрон скликав наших лідерів у Париж. Ми повинні серйозно обговорити виклики, які ставить перед Європою президент Трамп", – заявив Сікорський.

Він також зазначив, що Трамп діє за методом, який у Росії називають "розвідка боєм" – випробування ситуації через конфронтацію.

"У президента Трампа є метод роботи, який росіяни називають розвідка через бій: ти тиснеш і бачиш, що відбувається, а потім змінюєш свою позицію… І ми повинні відповісти", — сказав польський міністр.

Французька сторона поки що офіційно не підтвердила зустріч. Однак, за словами Сікорського, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск уже прийняв запрошення Макрона.

"Ми маємо показати нашу силу та єдність", – підкреслив польський міністр.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що президент Франції Еммануель Макрон заявив, що лише глава України Володимир Зеленський може вести переговори з Росією про припинення війни.