КНДР покращує свої ракети на базі досвіду ударів по Україні. Що дізналися ЗМІ

Експертиза уламків не виявила змін у конструкції ракет

Північнокорейські балістичні ракети, якими росіяни атакують Україну, стали більш точними. Їхня точність покращилася раптово з кінця грудня після місяців неточних запусків.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела в Україні. За словами співрозмовників видання, точність північнокорейських ракет зросла до 50-100 м від наміченої цілі.

Військове джерело на умовах анонімності розповіло про помітне покращення точності всіх північнокорейських балістичних ракет (їх було понад 20), які атакували Україну за останні кілька тижнів. Ці дані підтвердив інший співрозмовник з військових кіл.

При цьому експертиза уламків не виявила змін у конструкції ракет. Одне з джерел зазначило, що пояснень покращення точності ракет може бути два: їх оснастили досконалішими навігаційними системами, або рульовим механізмом для полегшення маневрування. До цього точність ракет КНДР становила 1-3 кілометри, але остання ракета мала точність від 50 до 100 метрів.

Співрозмовник видання також розповів, що РФ почала запускати північнокорейські балістичні ракети малої дальності K-23, K-23A і K-24 по Україні наприкінці 2023 року. Відтоді Росія використала для ударів по Україні близько сотні ракет КНДР.

"Оскільки вони (КНДР, — ред.) виготовляють ракети та отримують відгуки від замовників – російської армії, то мають більше досвіду створення більш надійних ракет", — зазначив експерт з озброєнь з Інституту політичних досліджень Асан у Сеулі Ян Ук.

На його думку, підвищення точності ракет може бути внаслідок покращення інформації про ціль для екіпажів, нові компоненти системи наведення, надані Росією. Вдосконалення засновані на даних та досвіді, які північнокорейські вчені накопичили під час війни.

Як повідомляв "Телеграф", керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко розповів, що російська армія становиться все більш залежною від постачання боєприпасів та артилерії з Північної Кореї, не кажучи вже про постачання ракет, стрілецької зброї та живої сили. Понад 50%, а місцями на певних ділянках понад 70% БК артилерії, міни — з КНДР.