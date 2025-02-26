Самый толстый диктатор появился в странной шапке на голове: это дурной знак

Лидер КНДР посетил военную академию

Руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын призвал создать современную армию на фоне участия солдат КНДР в войне России против Украины.

Как сообщает The Star, об этом лидер Корейской Народно-Демократической Республики заявил во время визита в военную академию Кан Кон. В ходе данного мероприятия он подчеркнул важность создания современной армии, "способной противостоять любым вызовам войны".

По данным разведывательных служб Южной Кореи, подобные инспекции Ким Чен Ыном военных подразделений и военных учебных заведений могут свидетельствовать о подготовке к отправке дополнительных войск КНДР в Россию для участия в войне с Украиной.

Также на себя обращает внимание внешний вид северокорейского диктатора, в котором он приехал в академию. Ким Чен Ын был в черной шапке странного вида.

Кроме того, СМИ сообщают, что войска КНДР оказались неготовы к современным методам ведения войны, включая использование беспилотников. В то же время Ким Чен Ын проводит подобные инспекции на фоне сообщений о том, что военные КНДР, недавно захваченные в плен на войне в Украине, собираются "бежать в Южную Корею", пишет The Star.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в январе 2025 года Силам обороны Украины впервые удалось взять в плен солдат КНДР. Они были ранены на поле боя, но выжили.