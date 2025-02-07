Не повернуться в Північну Корею? Куди можуть передати полонених з КНДР

Полонені північнокорейці можуть отримати прихисток не вдома

Україна може передати двох полонених північнокорейських військових до Південної Кореї замість їхньої батьківщини. Це рішення розглядають через загрозу життю солдатів у разі повернення до КНДР.

Українська сторона готова обговорювати це питання з міжнародними партнерами. Про це посол України в Південній Кореї Дмитро Пономаренко сказав в інтерв'ю The Korea Times.

За словами дипломата, якщо полонені відмовляться повертатися додому, Україна готова до діалогу щодо їхньої передачі до третіх країн, зокрема до Республіки Корея. "У такому випадку ми будемо радитися з Південною Кореєю щодо способів їхньої передачі", — зазначив посол.

Згідно з міжнародними правилами, Україна має повернути полонених до Північної Кореї лише якщо вони самі цього захочуть. Але ситуація ускладнюється тим, що ні Пхеньян, ні Москва досі офіційно не визнали участь північнокорейських військових у бойових діях проти України.

На запитання журналістів про переговори з Пхеньяном щодо обміну полонених Пономаренко відповів: "Питання обміну полоненими дуже делікатне. Щоб запобігти негативному впливу на процес, було б доцільно поки утриматися від передчасних коментарів з цього приводу".

Нагадаємо, українські військові захопили двох північнокорейських солдатів у середині січня в Курській області. Полонені мали російські документи, але не розмовляли російською мовою. Їх доправили до Києва для допиту.

Раніше "Телеграф" писав, що Зеленський показав допит полонених північнокорейців і зробив пропозицію Кім Чен Ину. КНДР зможе повернути своїх полонених, але з умовою.