Думали, що воюють з... Солдати КНДР зробили несподіване зізнання

Зв’язки з рідними у північнокорейців не було

Північнокорейські солдати, яких Кім Чен Ин відправив на війну проти України, думали, що воюють із солдатами Південної Кореї. У цьому їх запевняли агенти безпеки КНДР.

Про це розповіли полонені північнокорейці в інтерв’ю південнокорейській газеті Chosun. 26-річний Рі і 21-річний Бек заявили, що в Курській області північнокорейські агенти безпеки стежили за військами, що перекинули на Курщину, і поширювали чутки, що на них з України нападають південнокорейські війська.

"Вони сказали нам, що всі оператори українських військових безпілотників насправді є південнокорейськими солдатами", — сказав Рі.

Рі та Бек перед тим, як вирушити до Курської області, служили в армії десять і чотири роки відповідно. Рі розповів, що є єдиною дитиною у сім’ї. Однак із рідними він не мав жодного зв’язку за три місяці до від’їзду до Росії.

Нагадаємо, що у січні 2025 року Силам оборони України вперше вдалося взяти в полон солдатів КНДР. Вони були поранені на полі бою, але вижили. Наразі Сеул планує провести консультації з Україною щодо повернення їх на Південь.