У Вашингтоні розмірковують про послаблення санкцій проти Росії — Reuters

Питання буде порушено на наступних переговорах із росіянами

У США роздумують над можливістю ослаблення санкцій проти Росії у рамках можливих переговорів. Білий дім уже доручив Держдепу та Мінфіну провести аналіз списку санкцій, які можуть бути пом’якшені.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на свої джерела. Зазначається, що офіційні особи США мають намір обговорити цю тему з російськими представниками в "найближчі дні" у рамках ширших переговорів щодо покращення відносин.

За даними видання, йдеться про підготовку пропозиції щодо зняття санкцій з деяких юридичних та фізичних осіб, що включає деяких олігархів. При цьому поки що незрозуміло, що саме може вимагати Білий дім в обмін на зняття економічних обмежень.

Видання зазначає, що документи з різними варіантами дій часто складаються профільними чиновниками про всяк випадок. Проте цього разу запит надійшов із Білого дому, що може говорити про те, що у цьому питанні зацікавлений безпосередньо президент Дональд Трамп.

Офіційних коментарів із цього приводу не було. Варто зазначити, що навіть у разі ухвалення такого рішення Білим домом, це також має схвалити Конгрес.

Як повідомлялося раніше, у Вашингтоні припустили, що Україні доведеться відмовитися від частини своєї території. Крім того, там вважають, що Росії доведеться піти на поступки щодо надання Україні гарантій безпеки.