В Вашингтоне размышляют об ослаблении санкций против России — Reuters

Вопрос будет поднят на следующих переговорах с россиянами

В США раздумывают над возможностью ослабления санкций против России в рамках возможных переговоров. Белый дом уже поручил Госдепу и Минфину провести анализ списка санкций, которые могут быть смягчены.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники. Отмечается, что официальные лица США намерены обсудить эту тему с российскими представителями в "ближайшие дни" в рамках более широких переговоров по улучшению отношений.

По данным издания, речь идет о подготовке предложения о снятии санкций с некоторых юридических и физических лиц, что включает некоторых олигархов. При этом, пока непонятно, что именно может потребовать Белый дом в обмен на снятие экономических ограничений.

Издание отмечает, что документы с различными вариантами действий часто составляются профильными чиновниками на всякий случай. Однако в этот раз запрос поступил из Белого дома, что может говорить о том, что в этом вопросе заинтересован непосредственно президент Дональд Трамп.

Официальных комментариев по этому поводу не было. Стоит отметить, что даже в случае принятия такого решения Белым домом, это также должен одобрить Конгресс.

Как сообщалось ранее, в Вашингтоне допустили, что Украине придется отказаться от части своей территории. Кроме того, там считают, что России придется пойти на уступки в плане предоставления Украине гарантий безопасности.