На город в Южной Корее сбросили восемь бомб: есть раненые (видео)

Люди получили травмы

В городе Почхон южнокорейский истребитель во время учений ошибочно скинул боевые боеприпасы вне зоны полигона. Семь человек получили ранения, двое из них — серьезные.

Военный самолет КF-16 случайно сбросил восемь бомб MK-82 за пределами тренировочного полигона в городе Почхон, расположенном примерно в 42 километрах от столицы Сеула. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Инцидент произошел в 10:04 по местному времени во время плановых учений военно-воздушных сил страны. Город Почхон расположен на расстоянии около 35 км от границы с Северной Кореей.

Военное командование Южной Кореи уже выступило с официальными извинениями за нанесенный ущерб и приступило к расследованию причин ошибки пилота. Пока детали события продолжают выяснять.

Издание отмечает, что истребители KF-16 регулярно участвуют в совместных военных учениях Южной Кореи и США, направленных на подготовку возможной агрессии со стороны КНДР. Такие учения проводятся и сейчас.

Ранее "Телеграф" также сообщал, что в Чили произошел блекаут, введен комендантский час. Правительство объявило чрезвычайное положение.