На город в Южной Корее сбросили восемь бомб: есть раненые (видео)
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Люди получили травмы
В городе Почхон южнокорейский истребитель во время учений ошибочно скинул боевые боеприпасы вне зоны полигона. Семь человек получили ранения, двое из них — серьезные.
Военный самолет КF-16 случайно сбросил восемь бомб MK-82 за пределами тренировочного полигона в городе Почхон, расположенном примерно в 42 километрах от столицы Сеула. Об этом сообщает агентство Yonhap.
Инцидент произошел в 10:04 по местному времени во время плановых учений военно-воздушных сил страны. Город Почхон расположен на расстоянии около 35 км от границы с Северной Кореей.
Военное командование Южной Кореи уже выступило с официальными извинениями за нанесенный ущерб и приступило к расследованию причин ошибки пилота. Пока детали события продолжают выяснять.
Издание отмечает, что истребители KF-16 регулярно участвуют в совместных военных учениях Южной Кореи и США, направленных на подготовку возможной агрессии со стороны КНДР. Такие учения проводятся и сейчас.
Ранее "Телеграф" также сообщал, что в Чили произошел блекаут, введен комендантский час. Правительство объявило чрезвычайное положение.