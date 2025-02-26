У Чилі стався блекаут, введено комендантську годину: що сталося

Відключення електроенергії торкнулося всієї країни від північних регіонів Аріка і Парінакота до південного регіону Лос-Лагос

У Чилі сталося масштабне відключення світла. У зв’язку з тотальним блекаутом, уряд країни оголосив надзвичайний стан і ввів комендантську годину.

Про це пише Reuters. Зазначається, що відключення електроенергії в Чилі у вівторок, 25 лютого, занурило столицю країни Сантьяго в пітьму і залишило без електрики великі мідні копальні на півночі країни, що завдало удару світовим ринкам металів.

Міністр внутрішніх справ Кароліна Тоха каже, що масштабне відключення електроенергії було спричинене відмовою лінії електропередачі на півночі країни. При цьому кібератаку як причину було виключено.

Місцеві жителі зазначають, що це найбільше за останні роки відключення електроенергії у Чилі. Така ситуація призвела до того, що вуличне освітлення у столиці згасло, а сирени машин екстрених служб завили по всьому місту. Метро Сантьяго, яке перевозить мільйони пасажирів, було закрито, а пасажирів евакуювали з поїздів, що зупинилися. Тим часом для підтримки порядку Міністерство внутрішніх справ розміщує збройні сили по всій країні.

За даними чилійської національної служби із запобігання та ліквідації наслідків стихійних лих SENAPRED, відключення електроенергії торкнулося всієї країни від північних регіонів Аріка та Парінакота до південного регіону Лос-Лагос.

Голова Національного координатора електроенергії Чилі Ернесто Хубер сказав, що вже незабаром проблема має бути вирішена і світло повернеться до будинків громадян.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що наприкінці січня поточного року стало відомо, що в Естонії готуються до тривалих відключень світла та скуповують генератори.