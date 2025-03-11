Взяли півтисячі заручників: у Пакистані бойовики атакували пасажирський потяг, є жертви

Потяг Jaffar Express, що перевозив близько 400 пасажирів у дев’яти вагонах

У Пакистані озброєні бойовики напали на пасажирський поїзд Jaffar Express та захопили сотні пасажирів. Також відомо про пораненого й загиблих.

Про це повідомляє видання "express.co" з посиланням на AFP. Напад стався 11 березня між двома тунелями в провінції Белуджистан. Під час атаки було поранено машиніста, а бойовики стверджують, що вбили 6 військових.

"Понад 450 пасажирів на борту знаходяться в заручниках озброєними людьми", — заявив Високопоставлений урядовий чиновник залізниці в столиці Белуджистану Кветті Мухаммад Кашіф.

За інформацією видання "Reuters", потяг Jaffar Express, що перевозив близько 400 пасажирів у дев’яти вагонах, прямував із міста Кветта (провінція Белуджистан) до Пешавару (провінція Хайбер-Пахтунхва).

Відстань від Кветти до Пешавару на мапі

Відповідальність за напад взяло на себе сепаратистське угруповання Армія визволення Белуджистану (BLA). Бойовики заявили, що захопили заручників, серед яких є й представники сил безпеки.

Водночас як повідомляє AFP, уряд провінції та залізнична адміністрація наразі не підтвердили факт викрадення пасажирів.

Представник залізничної служби зазначив, що сили безпеки вже прибули до району Мушкаф, що в провінції Белуджистан, аби взяти ситуацію під контроль.

За словами речника уряду Шахіда Рінда, влада регіону запровадила надзвичайні заходи та мобілізувала всі необхідні установи для розв’язання кризи.

У Белуджистані вже тривалий час активно діють сепаратистські угруповання, які регулярно атакують урядові структури, армію та іноземні об’єкти, зокрема китайські.

BLA бореться за незалежність регіону. Це найбільша з кількох етнічних повстанських груп, що виступають проти уряду Пакистану, звинувачуючи його в нечесному використанні багатих природних ресурсів Белуджистану, таких як газ і корисні копалини.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Пакистан завдав ударів по Ірану. Метою було "забезпечення власної безпеки".