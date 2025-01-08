І тут український слід? У Венесуелі зловили "найманців", які нібито готували теракти

Виконавча влада Венесуели запевняє, що затримані "найманці" мали своїм "перше завдання" напад на віцепрезидента

У Венесуелі на півночі Південної Америки заарештували сімох іноземних "найманців", які нібито мали намір вчинити терористичні акти за три дні до інавгурації президента Ніколаса Мадуро. Серед них виявились і українці.

Про це повідомляє іспанське державне інформагентство EFE. Зазначається, що серед затриманих — дві людини зі США, двоє з Колумбії та троє — з України.

"Сьогодні ми захопили сім іноземних "найманців", зокрема двох важливих найманців зі Сполучених Штатів", — сказав Мадуро.

Він також додав, що іноземці планували "здійснити терористичні акції проти світу Венесуели", країни, яка переживає кризу після президентських виборів 28 липня, на яких виборчий орган проголосив Мадуро переможцем. Але опозиція тоді ж назвала його "шахрайським" та оголосила переможцем свого лідера Едмундо Гонсалеса Уррутії.

Виконавча влада Венесуели запевняє, що затримані "найманці" мали своїм "першим завданням" напад на віце-президента Дельсі Родрігес, а потім виконання "конкретних завдань щодо нападу на державні служби", здійснення "терористичних дій".

Де Венесуела на карті

Вибори у Венесуелі

У липні 2024 року у Венесуелі відбулися президентські вибори. За результатами голосування. Центральна виборча комісія проголосила Ніколаса Мадуро переможцем.

При цьому опозиція не була згодна з таким рішенням, назвавши його "шахрайським".

Гонгалес понад місяць вимушено переховувався у посольстві Нідерландів у Каракасі. Пізніше він вилетів до Іспанії, де планує здобути політичний притулок.

10 січня 2025 року заплановано інавгурацію Мадуро на пост президента на третій поспіль шестирічний строк.

Ніколас Мадуро. Фото: Ricardo Stuckert/PR

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Європейський парламент визнав законно обраним президентом Венесуели лідера опозиції Едмунда Гонсалеса.