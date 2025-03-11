Взяли полтысячи заложников: в Пакистане боевики атаковали пассажирский поезд, есть жертвы

Поезд Jaffar Express, перевозивший около 400 пассажиров в девяти вагонах

В Пакистане вооруженные боевики напали на пассажирский поезд Jaffar Express и захватили сотни пассажиров. Также известно о раненых и погибших.

Об этом сообщает издание "express.co" со ссылкой на AFP. Нападение произошло 11 марта между двумя тоннелями в провинции Белуджистан. Во время атаки был ранен машинист, а боевики утверждают, что убили 6 военных.

"Более 450 пассажиров на борту находятся в заложниках вооруженными людьми", — заявил Высокопоставленный правительственный чиновник железной дороги в столице Белуджистана Кветти Мухаммад Кашиф.

По информации издания "Reuters", поезд Jaffar Express, перевозивший около 400 пассажиров в девяти вагонах, следовал из города Кветта (провинция Белуджистан) в Пешавар (провинция Хайбер-Пахтунхва).

Расстояние от Кветты до Пешавар на карте

Ответственность за нападение взяла на себя сепаратистская группировка Армия освобождения Белуджистана (BLA). Боевики заявили, что захватили заложников, среди которых есть и представители сил безопасности.

В то же время, как сообщает AFP, правительство провинции и железнодорожная администрация пока не подтвердили факт похищения пассажиров.

Представитель железнодорожной службы отметил, что силы безопасности уже прибыли в район Мушкаф в провинции Белуджистан, чтобы взять ситуацию под контроль.

По словам представителя правительства Шахида Ринда, власти региона ввели чрезвычайные меры и мобилизовали все необходимые учреждения для разрешения кризиса.

В Белуджистане уже длительное время активно действуют сепаратистские группировки, регулярно атакующие правительственные структуры, армию и иностранные объекты, в том числе китайские.

BLA борется за независимость региона. Это крупнейшая из нескольких этнических повстанческих групп, выступающих против правительства Пакистана, обвиняя его в нечестном использовании богатых природных ресурсов Белуджистана, таких как газ и полезные ископаемые.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Пакистан нанес удары по Ирану. Целью было "обеспечение собственной безопасности".