Бросили в безымянную могилу: где похоронен российский летчик Максим Кузьминов, который украл вертолет для ГУР

Россиянин не послушался украинские спецслужбы и вел разгульный образ жизни в Испании

Российский военный летчик Максим Кузьминов, который был убил в Испании 13 февраля 2024 года, прославился тем, что сотрудничал с украинским ГУР и украл вертолет Ми-8. За свое задание 28-летний парень получил 500 тысяч долларов и новые документы. Однако ослушался ГУР и улетел в Испанию, где его пристрелили свои же.

"Телеграф" расскажет, что известно о могиле и где похоронили Кузьминова.

Максим Кузьминов — где его похоронили

Максим Кузьминов — 28-летний российский летчик, которого завербовала украинская разведка в рамках операции "Синица". Парень выполнил задание ГУР и перегнал в Украину российский вертолет Ми-8. За это он получил обещанное вознаграждение — 500 тысяч долларов и новые документы.

После успешного завершения операции Кузьминова отпустили, посоветовав ему остаться в Украине и не отсвечивать. Однако он не стал никого слушать и сбежал в Испанию. Там перебежчик купил себе квартиру в многоэтажном комплексе и видимо решил расслабиться.

Парень жил свою лучшую жизнь, ходил по ресторанам и клубам, знакомился с девушками, выпивал. А еще, как писали иностранные СМИ, не раз хвастался окружающим, кто он на самом деле и рассказывал о своем "геройском" поступке.

Такой разгульный образ жизни продолжался недолго. Уже 13 февраля 2024 года в испанском городе городе Вильяхойоса Максима Кузьмина застрелили. По данным испанской полиции и местных СМИ, это было не случайное, а профессионально спланированное убийство. В сети были версии, что пилота-перебежчика убили свои — российские спецслужбы. Известно, что Максима Кузьмина потом бесславно похоронили в безымянной могиле на юге Испании.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как отбывает свой срок виновница резонансного ДТП в Харькове Елена Зайцева. И как скоро она может выйти из тюрьмы.