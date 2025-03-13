Скоро вийде із в’язниці? Як відбуває свій термін винуватця резонансної ДТП у Харкові Олена Зайцева

Дівчина відмовилася подавати заяву на дострокове звільнення

Олена Зайцева — одна з винуватців смертельної дорожньо-транспортної пригоди у Харкові 18 жовтня 2017 року, яка викликала резонанс у суспільстві. Цю аварію називають однією з найкривавіших в Україні за останні десятиліття, в ній загинуло 6 людей, ще кілька було травмовано. Суд засудив Зайцеву та ще одного винуватця Геннадія Дронова до 10 років ув’язнення.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про те, як відбуває покарання Олена Зайцева та коли її термін закінчиться.

Олена Зайцева — чим вона займається у в’язниці

Водійка Lexus Олена Зайцева, яка стала винуватицею резонансної ДТП на вулиці Сумській у Харкові, отримала 10 років ув’язнення. Вона відбувала покарання у Покровському виправному центрі у секторі мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами утримання.

Це місце, як писали у ЗМІ, відрізняється від звичайних жіночих колоній. Оскільки зараз біля Покровська розгортаються активні бойові дії, можна припустити, що ув’язнених із цього центру перевели у безпечніше місце.

Відомо, що під час відбування покарання Олена Зайцева працювала вишивальницею на ділянці виготовлення сувенірної продукції для ув’язнених та заробляла від 1800 до 3000 гривень. Ці гроші йшли на її утримання у виправному центрі, а також на виплати компенсації потерпілим у ДТП. Проте ці виплати становили мізерні 30-40 гривень на місяць.

У 2023 році ТСН писала, що Олена Зайцева відмовилася подавати заяву на умовно-дострокове звільнення. Це рішення може здатися дивним, проте йому є пояснення. За словами джерела видання, Зайцева відмовилася від заяви на дострокове звільнення тому, що часто суди відмовляють, коли ув’язнений уперше просить про це. Ймовірно вона зачекає ще деякий час і коли її термін скоротиться ще більше, все ж таки подасть заяву про застосування пільги. У такому разі вона матиме більше шансів на дострокове звільнення. Однак, якщо її не випустять достроково, її повний тюремний термін закінчиться лише 2029 року.

Нагадаємо, 20-річна студентка Олена Зайцева, яку називали "мажоркою на Лексусі", влаштувала трагічну ДТП у центрі Харкова. Аварія сталася увечері 18 жовтня 2017 на жвавому перехресті.

Дівчина на автомобілі Lexus RX 350 на великій швидкості врізалася у Volkswagen Touareg під керуванням Геннадія Дронова. Від удару Lexus кілька разів перекинувся і вилетів прямо в натовп пішоходів, що стояли на тротуарі. Внаслідок ДТП на місці пригоди загинули п’ятеро людей, ще шестеро потрапили до лікарні. Через тиждень, не приходячи до тями, у лікарні померла шоста жертва – 20-річна дівчина. Обидва учасники ДТП отримали по 10 років ув’язнення.

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