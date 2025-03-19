Уряд США попереджали про плани вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга: опубліковано важливий документ

Сергій Чорноног безуспішно намагався попередити США про підготовку замаху на Кеннеді та Кінга, але йому не повірили

Національний архів США завершив оприлюднення останньої порції з розсекречених документів, пов'язаних із вбивством 35-го президента Сполучених Штатів Джона Фіцджеральда Кеннеді в листопаді 1963 року. Указ про розсекречування документів Трамп підписав та опублікував ще на початку каденції. Серед цих документів є цікавий лист з попередженням про підготовку вбивства Кеннеді, датований серпнем 1963 року.

Документи розміщено на сайті Національного архіву США. Автором листа є Сергій Чорноног, який, за його власними словами, отримав попередження від радянського дипломата, коли перебував у Болгарії (була членом соціалістичної Організації Варшавського договору, військового блоку СРСР).

Чорноног писав, що Васильєв, радянський консул в Софії, столиці Болгарії, повідомив йому про плани ліквідації президента Кеннеді, та навіть назвав ім'я виконавця – Лі Харві Освальд, та місце – Даллас, штат Техас. Васильєв не сказав, звідки він має цю інформацію, але наказав Чорноногу передати попередження американській владі. 15 серпня 1963 року Чорноног зустрівся з віцеконсулом США в Болгарії, Блекширом, та повідомив йому про плани Освальда. Той у відповідь пообіцяв відправити попередження до Державного департаменту.

Щобільше, вже 19 серпня 1963 року Чорноног мав зустріч з високопосадовим чиновником Держдепу Кіппінганом, де повторив йому, що Кеннеді планують вбити руками Лі Харві Освальда. Також Чорноног попередив Кіппінгана, що Освальда, скоріше за все, теж ліквідують після того, як він застрелить американського президента (Лі Харві Освальд був вбитий за два дні після того, як він застрелив Кеннеді).

При цьому Чорноног заявив, що готовий пройти перевірки, в тому числі "сивороткою правди". Він додав, що йому також відомо про планування вбивства Мартіна Лютера Кінга, лідера руху за права чорношкірих. Щоправда, він не зміг вказати ім'я можливого кілера, зазначивши, що про цю людину відомо тільки те, що він непоганий стрілець та сидить у тюрмі (Джеймс Ерл Рей, вбивця Кінга, у 1967 році втік з тюрми, де відбував 20-річний термін за крадіжку 120 доларів). Проте Кіппінган не тільки не повірив Чорноногу, але й висміяв того.

Вбивство Джона Кеннеді

35-го президента США застрелили 22 листопада 1963 року під час поїздки до міста Даллас в Техасі. Снайпер розстріляв президента, коли той разом із дружиною їхав у відкритому лімузині. Пізніше стрільця затримали, ним виявився громадянин США Лі Харві Освальд. Своєю чергою, Освальда 24 листопада 1963 року застрелив власник нічного клубу Джек Рубі.

Історія вбивства Кеннеді обросла конспірологічними теоріями, зокрема, щодо змови навколо загибелі президента. З його смертю пов'язували мафію, іноземні уряди, ЦРУ США, КДБ СРСР, та навіть той самий "глибинний уряд", проти якого Трамп оголосив "хрестовий похід" – мовляв, Кеннеді планував націоналізувати Федеральну резервну систему США, тому його й вбили.

17 березня президент США Дональд Трамп анонсував масштабне оприлюднення документів, які пов'язані із вбивством Кеннеді у 1963 році – відповідний указ Трамп підписав ще на початку каденції. Він заявив, що файли будуть розсекречені 18 березня.