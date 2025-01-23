Документи щодо вбивства Кеннеді розсекретять: як Трамп пояснив підписання цього указу

У посадових осіб є 15 днів, щоб скласти план оприлюднення документів

Президент США Дональд Трамп підписав указ про розсекречення документів щодо вбивств президента США Джона Ф. Кеннеді, сенатора Роберта Кеннеді та борця за громадянські права Мартіна Лютера Кінга-молодшого.

Про це повідомляє Bloomberg. У наказі, підписаному Трампом у четвер, 23 січня, в Овальному кабінеті, говориться, що будь-яка можлива шкода обороні, розвідці, правоохоронним органам або дипломатичним операціям переважає суспільний інтерес.

"Їх сім'ї та американський народ заслуговують на прозорість і правду", — йдеться в наказі. "У національних інтересах нарешті без зволікання оприлюднити всі записи, пов’язані з цими вбивствами".

Трамп наказує вищим посадовим особам національної безпеки в його адміністрації представити йому план протягом 15 днів щодо того, як вони повністю та повністю опублікують записи.

Що відомо про вбивство Кеннеді

Трагічна подія сталась 22 листопада 1963 року в Далласі (штат Техас), о 12:30 за місцевим часом. Тоді Кеннеді смертельно поранили пострілом із гвинтівки, коли він разом з дружиною Жаклін їхав у президентському кортежі по Елм-Стріт.

Убивство протягом десяти місяців розслідувала спеціально скликана комісія на чолі з головою Верховного суду США Ерлом Ворреном ("Комісія Воррена"), яка прийшла до висновку, що злочин скоїв злочинець-одинак Лі Гарві Освальд. Наступні офіційні розслідування підтвердили, що вбивцею був Освальд, але, ймовірно, за ним стояли якісь змовники.

Джон Кеннеді

Існує ряд конспірологічних теорій, що ставлять під сумнів висновки комісії Воррена і представляють альтернативні версії вбивства, в тому числі змову американських або радянських спецслужб, однак жодна з них не була доведена. Соціологічні опитування показують, що переважна більшість американців (понад 70 %) не вірить в офіційну версію вбивства.

Раніше "Телеграф" розповідав, які укази Трамп підписав у перший день президентства.