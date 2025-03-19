Правительство США предупреждали о планах убийства Кеннеди и Мартина Лютера Кинга: опубликован важный документ

Сергей Черноног безуспешно пытался предупредить США о подготовке покушения на Кеннеди и Кинга, но ему не поверили

Национальный архив США завершил обнародование последней порции из рассекреченных документов, связанных с убийством 35-го президента Соединенных Штатов Джона Фицджеральда Кеннеди в ноябре 1963 года. Указ о рассекречивании документов 47-й президент США Дональд Трамп подписал и опубликовал еще в начале каденции. Среди этих документов есть интересное письмо с предупреждением о подготовке убийства Кеннеди, датированное августом 1963 года.

Документы размещены на сайте Национального архива США. Автором письма является Сергей Черноног, который, по его словам, получил предупреждение от советского дипломата, когда находился в Болгарии (была членом социалистической Организации Варшавского договора, военного блока СССР).

Черноног писал, что Васильев, советский консул в Софии, столице Болгарии, сообщил ему о планах ликвидации президента Кеннеди, а также назвал имя исполнителя – Ли Харви Освальд, и место – Даллас, штат Техас. Васильев не сказал, откуда он располагает этой информацией, но приказал Черноногу передать предупреждение американским властям. 15 августа 1963 года Черноног встретился с вице-консулом США в Болгарии, Блэкширом, и сообщил ему о планах Освальда. Тот в ответ пообещал отправить предупреждение в Государственный департамент.

Более того, уже 19 августа 1963 года у Чернонога была встреча с высокопоставленным чиновником Госдепа Киппинганом, где он повторил ему, что Кеннеди планируют убить руками Ли Харви Освальда. Также Черноног предупредил Киппингана, что Освальда, скорее всего, тоже ликвидируют после того, как он застрелит американского президента (Ли Харви Освальд был убит через два дня после того, как он застрелил Кеннеди).

При этом Черноног заявил, что готов пройти проверки, в том числе "сывороткой правды". Он добавил, что ему также известно о планировании убийства Мартина Лютера Кинга, лидера движения за права чернокожих. Правда, он не смог указать имя возможного киллера, отметив, что об этом человеке известно только то, что он неплохой стрелок и сидит в тюрьме (Джеймс Эрл Рэй, убийца Кинга, в 1967 году бежал из тюрьмы, где отбывал 20-летний срок за кражу 120 долларов). Однако Киппинган не только не поверил Черноногу, но и высмеял его.

Убийство Джона Кеннеди

35-го президента США застрелили 22 ноября 1963 года во время поездки в Даллас в Техасе. Снайпер расстрелял президента, когда тот вместе с супругой ехал в открытом лимузине. Позже стрелок был задержан, им оказался гражданин США Ли Харви Освальд. В свою очередь Освальда 24 ноября 1963 года застрелил владелец ночного клуба Джек Руби.

История убийства Кеннеди обросла конспирологическими теориями, в частности, по поводу сговора вокруг гибели президента. С его смертью связывали мафию, иностранные правительства, ЦРУ США, КГБ СССР, и даже то самое "глубинное правительство", против которого Трамп объявил "крестовый поход" – мол, Кеннеди планировал национализировать Федеральную резервную систему США, поэтому его и убили.

17 марта президент США Дональд Трамп анонсировал масштабное обнародование документов, связанных с убийством Кеннеди в 1963 году – соответствующий указ Трамп подписал еще в начале каденции. Он заявил, что файлы будут рассекречены 18 марта.