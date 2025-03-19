Трамп образився на Путіна? ЗМІ написали, що стало причиною розчарування президента США

Білий дім охарактеризував переговори між РФ та США, як "добрі", але насправді зараз незрозуміло, чи влаштували їхні результати Вашингтон

Президент США Дональд Трамп був вкрай розчарований телефонною розмовою з мешканцем Кремля Володимиром Путіним. Трамп сподівався, що Путін погодиться на повноцінне припинення вогню, яке пропонували Україна та США, проте той погодився тільки на обмежене, ще й обставив його низкою умов.

Про це пише видання The New York Times. Зазначається, що Путін під час телефонної розмови з Трампом відкинув пропозицію про повне припинення вогню терміном на 30 днів, яке пропонували Київ та Вашингтон, погодившись лише на обмеження ударів по енергетиці.

"Припинення вогню щодо енергетичних цілей принесе користь не лише Україні, яка роками бореться з неодноразовими атаками Росії на її енергетичну мережу. Це також стало б полегшенням для Кремля: Україна завдала масштабних ударів по нафтогазових об’єктах у глибині російського центру, поставивши під загрозу найважливіший з державних доходів Москви", – пише видання.

При цьому під час розмови Путін висунув у якості умови згоди на припинення вогню повне позбавлення України усієї зовнішньої військової та розвідувальної допомоги. Ця умова є цілком неприйнятною як для України, так і для її партнерів. Також під питанням залишилися територіальні претензії Кремля, які Україна сприймає, як "червону лінію" – жодна окупована росіянами українська територія ніколи не буде визнана російською.

"Росія та Україна за посередництва США можуть домовитися не атакувати енергетичну інфраструктуру. Наша сторона підтримає це. Але не може бути так, щоб Росія атакувала наш енергетичний сектор, а ми мовчали. Ми відповімо", – прокоментував розмову Трампа та Путіна президент України Володимир Зеленський. Пізніше він повідомив, що росіяни вчергове запустили ударні безпілотники по Україні, атакували лікарню та інші інфраструктурні об'єкти.

Білий дім охарактеризував переговори між РФ та США, як "добрі", але насправді зараз незрозуміло, чи влаштували їхні результати Вашингтон. Трамп може бути розчарованим, навіть попри те, що виклав допис, де високо оцінив розмову.

Зазначимо, що Україна готова підтримати пропозицію про припинення ударів по об’єктах енергетики, про яку домовилися президент США Дональд Трамп та мешканець Кремля Путін. На Банковій поки що не знають результатів переговорів, але виконувати вимоги росіян не будуть. При цьому, як повідомлялося раніше, у ЗМІ повідомили, що Путін почав розмову з Трампом на годину пізніше запланованого, щоб продемонструвати силу.