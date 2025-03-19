Треба знайти шлях до миру: у США планують провести переговори між Україною та Росією

Волц також розкрив деякі подробиці "історичної" телефонної розмови Трампа з Путіним

Радник президента США з національної безпеки Майк Волц повідомив, що планує сьогодні, 19 березня, поспілкуватися з представниками Росії та України. Він це робитиме, аби наблизити сторони до можливого припинення вогню.

Про це пише Sky News. Звертаючись до журналістів біля Білого дому, Волтц зазначив, що мета його переговорів — знайти шляхи до встановлення миру.

Човникова дипломатія – це складно, це непросто. Але ми працюємо на всіх рівнях, щоб підштовхнути обидві сторони до припинення вогню та завершення цієї війни

Волц також розкрив деякі подробиці "історичної" телефонної розмови Дональда Трампа з Володимиром Путіним.

На питання про те, чи справді російський лідер змусив Трампа чекати перед початком дзвінка, Волц відповів: "Дональд Трамп не сидить і не чекає годину ні на кого з глав держав".

Переговори Трампа й Путіна — що відомо

Президент США Дональд Трамп і російський президент Володимир Путін провели телефонну розмову вчора, 18 березня. Головною темою обговорень стало завершення війни Росії проти України.

Як повідомлялося, за результатами переговорів Трамп і Путін погодили припинення вогню по енергетиці та інфраструктурі. Проте того ж вечора російські війська запустили по Україні дрони. Президент України Володимир Зеленський заявив, що після розмови з президентом США Росія масштабно атакувала енергетику України.

Раніше "Телеграф" писав, що Трамп був вкрай розчарований телефонною розмовою з Путіним. Президент США сподівався, що Путін погодиться на повноцінне припинення вогню, яке пропонували Україна та США, проте той погодився тільки на обмежене, ще й обставив його низкою умов. Це не дуже сподобалося Трампу, щобільше, він викрив Путіна на брехні.