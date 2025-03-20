"По принципу близости": Келлог рассказал об интересном формате переговоров с Россией и Украиной

Будут ходить туда-сюда

Переговоры делегации США с Россией и Украиной в Саудовской Аравии будут проходить одновременно в соседних комнатах – по "принципу близости".

Об этом в эфире телеканала ABC заявил специальный представитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог.

По его словам, в состав американской делегации войдут госсекретарь Марко Рубио и – директор планирования политики США Майкл Антон.

"Это будут переговоры по принципу близости, то есть одна группа будет в этой комнате, другая группа – в той комнате. И они будут сидеть, разговаривать, ходить туда-сюда, что-то вроде челночной дипломатии в отеле. И вот так это будет работать. А затем мы выясним, на каких позициях стоят все стороны", – заявил он.

Ранее помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что очередной раунд переговоров США с российской стороной насчет деталей прекращения огня в Украине состоится уже на следующей неделе — в понедельник, 24 марта.

Площадкой для переговоров станет столица Саудовской Аравии Эр-Рияд. Обе команды уже якобы сформированы.

Напомним, президент США Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор 18 марта. Главной темой обсуждений стало завершение войны России против Украины.