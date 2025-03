Прирівняли страждання українців і окупантів? Навколо премії World Press Photo спалахнув скандал

У конкурсі помітили "підміну понять"

Найпрестижніша премія для фотожурналістів, World Press Photo 2024, цього року опинилася в центрі скандалу. Як виявилося, другою найкращою фотографією на європейському континенті стала світлина пораненого російського окупанта. Це викликало різке обурення серед журналістів та громадськості.

На проблему звернула увагу Українська асоціація професійних фотографів (UAPP), яка опублікувала заяву, в якій висловила здивування з приводу результатів конкурсу. Вони вказали, що винагородження російських фотографів, які підтримують державну ідеологію Росії, фактично дозволяє пропагандистським меседжам проходити через міжнародні змагання. За їхніми словами, це створює враження співчуття до агресора, замість того щоб засуджувати його дії.

"Винагороджуючи російських фотографів, які слугують виразниками державної ідеології РФ, конкурс робить видимою позицію агресора і сприяє підміні понять", — йдеться в заяві.

Фотографії, які стали переможцями, зокрема, зображують страждання цивільних осіб, однак їх поєднання з фотографією пораненого окупанта виглядає контроверсійно, адже, як зазначають в UAPP, це фактично зменшує відповідальність Росії за розв'язану війну.

До цього питання також приєднався журналіст, який документує російсько-українську війну, Сергій Коровайний. "З біллю і розчаруванням дивлюсь на результати цьогорічного World Press Photo", — пише він. За його словами, зображення пораненого російського солдата поруч зі знімком дівчинки-переселенки, яку обстріляли росіяни, є спробою створити враження, що страждання є "по обидві сторони".

«Поза окопами», Флоріан Бахмайєр. На знімку - 6-річна українка Ангеліна з Харківщини, яка через війну страждає від панічних атак

«Підземний польовий госпіталь», німецька журналістка Нанна Хайтманн. На цій фотографії - поранений під Бахмутом російський окупант, якого намагаються врятувати.

"Про цивільних я ж теж не придумав. Одна з історій-переможниць від фотографки російського походження Aliona Kardash — саме про російське суспільство під час війни, його виклики та страждання. Вона називається It Smells of Smoke at Home.

«Дома пахне димом», Альона Кардаш

В українських містах також пахне димом. Це російські ракети та дрони вбивають наших цивільних та військових, вчорашніх цивільних. Кожен день. В російських містах перестане smells of smoke, коли російське військо піде з України. В той самий момент перестануть помирати російські хлопчики в підвалах українського міста Бахмут, а Ангеліна повернеться в свій Куп'янськ додому", — пише Коровайний.

Російські прапори, а також прапори ПВК Вагнера та різних підрозділів російської армії над могилами солдатів, які загинули в Україні та поховані на цвинтарі у Томську. Aliona Kardash

Серед переможців — журналіст з російського пропагандистського видання ТАСС, який опублікував фото з Грузії. Світлина викликала хвилю обурення серед грузинів.

Вибір таких фото на найпрестижнішій премії для фотожурналістів, на думку коментаторів, можна порівняти з тим, як минулого року у Ватикані росіянка та українка несли один хрест. "Зрівняли страждання жертви і агресора, отак змивають границі моралі, справедливості", — пише Аня Кохан. Інші коментарі — у скриншотах.

