Приравняли страдания украинцев и оккупантов? Вокруг премии World Press Photo разразился скандал

В конкурсе заметили "подмену понятий"

Самая престижная премия для фотожурналистов, World Press Photo 2024, в этом году оказалась в центре скандала. Как оказалось, второй лучшей фотографией на европейском континенте стала фотография раненого российского оккупанта. Это вызвало резкое возмущение среди журналистов и общественности.

На проблему обратила внимание Украинская ассоциация профессиональных фотографов (UAPP), опубликовавшая заявление, в котором выразила недоумение по поводу результатов конкурса. Они указали, что вознаграждение российских фотографов, поддерживающих государственную идеологию России, фактически позволяет пропагандистским месседжам проходить через международные соревнования. По их словам, это создает впечатление сострадания к агрессору, вместо того чтобы осуждать его действия.

"Вознаграждая российских фотографов, служащих выразителями государственной идеологии РФ, конкурс делает видимой позицию агрессора и способствует замене понятий", — говорится в заявлении.

Ставшие победителями, в частности, изображают страдания гражданских лиц, однако их сочетание с фотографией раненого оккупанта выглядит контроверсионно, ведь, как отмечают в UAPP, это фактически уменьшает ответственность России за развязанную войну.

К этому вопросу также присоединился журналист, документирующий российско-украинскую войну Сергей Коровайный. "С болью и разочарованием смотрю на результаты World Press Photo в этом году", — пишет он. По его словам, изображение раненого российского солдата рядом со снимком девочки-переселенки, которую обстреляли россияне, является попыткой создать впечатление, что страдание есть "по обе стороны".

«Вне окопов», Флориан Бахмайер. На снимке — 6-летняя украинка Ангелина из Харьковщины, которая из-за войны страдает от панических атак

"Подземный полевой госпиталь", немецкая журналистка Нанна Хайтманн. На этой фотографии – раненый под Бахмутом российский оккупант, которого пытаются спасти.

"О гражданских я ведь тоже не придумал. Одна из историй-победительниц от фотографки российского происхождения Aliona Kardash — именно о российском обществе во время войны, его вызовах и страданиях. Она называется It Smells of Smoke at Home.

«Дома пахнет дымом», Алена Кардаш

В украинских городах тоже пахнет дымом. Это русские ракеты и дроны убивают наших гражданских и военных, вчерашних гражданских. Каждый день. В российских городах перестанет smells of smoke, когда российское войско уйдет из Украины. В то же время перестанут умирать российские мальчики в подвалах украинского города Бахмут, а Ангелина вернется в свой Купянск домой», — пишет Коровайный.

Российские флаги, а также флаги ПВК Вагнера и разных подразделений русской армии над могилами солдат, погибших в Украине и похороненных на кладбище в Томске. Алиона Кардаш

Среди победителей — журналист из российского пропагандистского издания ТАСС, опубликовавший фото из Грузии. Фотография вызвала волну возмущения среди грузин.

Выбор таких фото на престижной премии для фотожурналистов, по мнению комментаторов, сравним с тем, как в прошлом году в Ватикане россиянка и украинка несли один крест. "Уравняли страдания жертвы и агрессора, так смывают границы морали, справедливости", — пишет Аня Кохан. Другие комментарии – в скриншотах.

Ранее Телеграф писал, что в Латвии открыли выставку украинских фотографов. Среди них фотокор "Телеграф" Ян Доброносов