Відмивання грошей та фінансування тероризму: подружжя літніх українців заарештували в Ірландії

Їм загрожує до 14 років позбавлення волі

Українське подружжя було заарештовано в аеропорту Дубліна при спробі вивезти з Ірландії 340 000 євро для транснаціональної злочинної організації. Йдеться про 69-річну підприємницю у сфері туризму Ірину Бандарєву та її 60-річного чоловіка Ігора Шандара.

Інцидент стався ще в середині минулого тижня. Про це повідомляє британське видання The Times із посиланням на окружний суд Дубліна.

Подружжю з України висунуто подвійні звинувачення відповідно до розділу 7 Закону про кримінальне правосуддя (відмивання грошей та фінансування тероризму) 2010 року, який у разі визнання винним передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі строком на 14 років.

За допомогою перекладача Ірина Бандарєва повідомила суд, що гроші були з її власних заощаджень. Однак у поліції заявили, що перед арештом вони отримали конфіденційну інформацію щодо діяльності транснаціонального злочинного угруповання.

Суд встановив, що пара прибула до Ірландії у середу з Ніцци (Франція). Суддя виніс ухвалу про арешт українців, відмовивши їм у звільненні під заставу.

Нагадаємо, раніше 35-річну українку затримали на кордоні із Польщею за торгівлю органами. Жінка була частиною злочинної групи в Казахстані та продала 56 нирок. За цей злочин суд призначив їй 12 років ув’язнення.