У Польщі заявляють про банди з України, які "кришують" підприємців та контролюють наркоторгівлю

Іноземні банди перекроюють злочинний світ Польщі під себе

У Польщі спостерігається зростання злочинності, скоєної іноземними бандами, що викликає стурбованість у влади та суспільства. Про це свідчить нещодавня активізація правоохоронних органів, спрямована на боротьбу з організованою злочинністю, у якій беруть участь іноземні громадяни.

За словами кореспондента Gazeta Wyborcza, злочинні угруповання Східної Європи вирізняються особливою жорстокістю. А Польща є, серед іншого, каналом перекидання.

Грузинські банди: від таксистів до ювелірних пограбувань

Грузинські злочинні угруповання дедалі частіше стають об’єктом уваги польської поліції. Вони діють організовано, за принципом корпорацій, із чітким поділом ролей між членами групи: від підготовки злочину до розподілу награбованого.

За даними поліції, грузини, які працюють таксистами, збирають інформацію про потенційні жертви та передають її своїм спільникам. Також їх підозрюють у причетності до гучного пограбування ювелірної крамниці у Варшаві, де злочинці, переодягнені кур’єрами, викрали цінності на 1,5 мільйона злотих. Влада відзначає, що грузинські банди відрізняються особливою жорстокістю і використовують примітивні методи насильства, такі як підпали сигаретами та обливання окропом.

Українські злочинці: вимагання та наркобізнес

Українські злочинні угруповання також активізувалися у Польщі, переймаючи методи відомих польських банд "Прушкова" та "Воломина". Вони займаються здирством грошей у підприємців, пропонуючи "кришування" в обмін на захист.

За даними поліції, українці контролюють значну частину наркобізнесу у Варшаві, а також наліти на пункти обміну валюти. Крім того, їх підозрюють у причетності до сутенерства, оскільки після 2022 року до Польщі приїхало багато секс-працівниць з України. На відміну від грузинів, українські злочинці "люблять хвалитися" своїм багатством, їздять на дорогих машинах та хизуються грошима.

Проблеми у боротьбі з іноземною злочинністю

Польська поліція стикається з низкою проблем у боротьбі з іноземною злочинністю. По-перше, злочинці користуються правом безвізового в’їзду до Польщі терміном до 90 днів, що ускладнює їхню перевірку. По-друге, у Польщі можна легально купити підроблені документи, що засвідчують особу, які використовуються злочинцями для скоєння злочинів. Крім того, існує проблема оперативної взаємодії між різними службами, такими як поліція, прикордонна охорона та Агентство внутрішньої безпеки.

Експерти вважають, що Польща втратила момент, коли можна було запобігти розвитку злочинних угруповань з-за кордону. Однак у влади все ще є інструменти, щоб запобігти ескалації та зростанню злочинності, але діяти потрібно негайно.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Польщі судять російських шпигунів: серед них є й українці. Агенти російських терористів постійно стежили за авіаційним, залізничним та військовим транспортом у кількох локаціях.