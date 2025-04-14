Отмывание денег и финансирование терроризма: пару пожилых украинцев арестовали в Ирландии

Им грозит до 14 лет лишения свободы

Украинская семейная пара была арестована в аэропорту Дублина при попытке вывезти из Ирландии 340 000 евро для транснациональной преступной организации. Речь идет о 69-летней предпринимательнице в сфере туризма Ирине Бандаревой и ее 60-летнем муже Игоре Шандаре.

Инцидент произошел еще в середине минувшей недели. Об этом сообщает британское издание The Times со ссылкой на окружной суд Дублина.

Супружеской паре из Украины предъявлены двойные обвинения в соответствии с разделом 7 Закона об уголовном правосудии (отмывание денег и финансирование терроризма) 2010 года, который в случае признания виновным предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет.

С помощью переводчика Ирина Бандарева сообщила суду, что деньги были из ее собственных сбережений. Однако в полиции заявили, что перед арестом они получили конфиденциальную информацию о деятельности транснациональной преступной группировки.

Суд установил, что пара прибыла в Ирландию в среду из Ниццы (Франция). Судья вынес решение об аресте украинцев, отказав им в освобождении под залог.

Напомним, ранее 35-летнюю украинку задержали на границе с Польшей за торговлю органами. Женщина была частью преступной группы в Казахстане и продала 56 почек. За это преступление суд назначил ей 12 лет лишения свободы.