Ще у молодості йому видалили частину легенів

Папа Римський Франциск перебуває у лікарні Джемеллі з важкою пневмонією з ускладненнями, його стан лікарі оцінюють як важкий. За офіційними повідомленнями, понтифік стабільний, проте з'явилася непідтверджена Ватиканом інформація, що Франциску "залишилося жити менш як 72 години".

Про це з посиланням на "надійні джерела" в лікарні Джемеллі у Х повідомив кореспондент LifeSiteNews у Ватикані Майкл Хейнс. За його інформацією, стан Папи погіршився на тлі ниркової недостатності.

"Надійні джерела в лікарні Джемеллі повідомляють, що Папі Франциску залишилося жити менш як 72 години. Капелан Джемеллі тепер закликає людей молитися з "надією проти всякої надії". Це сталося після тривалого дихального кризу Френциска і "легкої" ниркової недостатності", — йдеться у повідомленні, опублікованому 24 лютого.

Натомість у вечірньому пресрелізі пресслужби Святого Престолу 24 лютого повідомлялося про "невелике покращення" стану Папи. У 88-річного понтифіка, за даними Ватикану, не було нових епізодів астматичних респіраторних розладів, а його легка ниркова недостатність не викликає занепокоєння. Киснева терапія продовжується, хоча з дещо зниженим потоком і рівнем кисню. Папа Франциск відновив роботу і ввечері зателефонував до парафії в Газі.

Що відомо про хворобу Папи Франциска

Понтифік був госпіталізований 14 лютого з бронхітом, проте стан його не стабілізувався й хвороба прогресувала, перейшовши у двосторонню пневмонію. Стан літнього Папи медики оцінюють як "складний". Понтифік, за чутками, відчуває близький кінець та впорядковує свої справи. Він отримує кисневу підтримку та переливання крові.

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні відвідала Франциска в лікарні. За її словами, Папа не втратив свого знаменитого почуття гумору.

Останніми днями в соціальних мережах почали ширитися чутки, нібито Франциск перебуває у критичному стані та вже отримав останнє помазання. За даними міланської газети Il Giornale, ці неправдиві повідомлення поширюють опоненти Папи у Ватикані.

Як Папа Франциск ставиться до війни Росії проти України

Як відомо, Папа неодноразово засмучував українців закликами примиритися з росіянами, називаючи наші народи "братами" та єднатися з ними, що важко навіть уявити у світлі того, що робить РФ. Понтифік часом у своїх промовах співчував українцям, проте не покладав відповідальність за людські страждання на справжнього винуватця — Росію. Франциск висловлював захоплення російським народом та культурою. Водночас варто зазначити, що Ватикан бере активну участь у справі звільнення українських полонених, як військових, так і цивільних.

Як повідомляв "Телеграф", в ЗМІ поширилася інформація, що стан здоров'я глави католицької Церкви може спонукати його подати у відставку. Про це сказав кардинал Джанфранко Равазі, за словами якого, якби у Папи "виникли серйозні труднощі у служінні, він зробить свій вибір".