Туреччину сколихнув потужний землетрус: що відомо про наслідки (фото, відео)

Потужний землетрус змусив тисячі людей вийти на вулиці

23 квітня у Стамбулі стався потужний землетрус магнітудою 6,2 бала за шкалою Ріхтера. Момент підземного поштовху потрапив у прямий ефір.

У телеканалі CNN Turk розповіли про наслідки підземної стихії. Підземні поштовхи, які сталися о 12:49, відчули не лише в Стамбулі, але й у сусідніх регіонах — Ізмірі, Баликесірі, Чанаккале, Ушаку та Сакар'ї. Налякані мешканці масово залишили будівлі та робочі місця, вийшовши на відкриті території.

За даними Департаменту з питань стихійних лих і надзвичайних ситуацій (AFAD), всього поштовхів було три, і всі вони сталися за одну годину. Два попередніх були не такими сильними. Епіцентр землетрусу знаходився в Мармуровому морі біля узбережжя стамбульського району Сіліврі (на карті).

Де стався землетрус у Туреччині

Де стався землетрус у Туреччині

Розповіді очевидців

"Нас дуже сильно потрясло. Наше робоче місце розташоване на багатоповерховій площі. Ми відчули це досить сильно. Ми чули, що епіцентр був у Стамбулі з магнітудою 6,2", — розповів Ахмет Каплан, який перебував на роботі під час землетрусу.

Кадер Їлдиз, яка також вийшла на вулицю після підземних поштовхів, поділилася своїми враженнями: "Землетрус відчувався жахливо. Ми були дуже налякані. Ми пережили землетрус, який стався раніше в Ізмірі".

Зруйнувалась тільки закинута будівля

Через перевантаження мобільних мереж багато громадян не могли додзвонитися до своїх близьких. Втім, повідомлень про загиблих чи серйозні руйнування поки що не надходило.

Нагадаємо, це вже другий потужний землетрус за два роки у Туреччині. 6 лютого 2023 року внаслідок нищівного землетрусу в місті Газіантеп понад 30 тисяч людей загинуло.