Розростається як рак. Політик пояснив, чому Заходу не слід боятися розпаду Росії

Набуття демократії – це дуже довгий процес, каже Ґабріелюс Ландсберґіс

Програш у війні з Україною може призвести до розпаду Російської Федерації, однак західне суспільство та уряди не повинні турбуватися з цього приводу, тому що імперія повинна заплатити свою ціну за агресію проти суверенної держави.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів колишній міністр закордонних справ Литви (2020-2024) Ґабріелюс Ландсберґіс. Він пояснив, чому Заходу важливіше стояти за демократичні принципи, аніж намагатися керувати майбутнім Росії.

Більше про це читайте у публікації: "Путін вже виграв одну битву проти Заходу": інтерв’ю з ексміністром закордонних справ Литви".

За його словами, на Заході можна почути аргумент: "Ми маємо подумати, а що буде з Росією? Якщо Україна переможе, Росія розпадеться, і ми матимемо проблеми. Можливо, Україні не варто вигравати".

— Але Україна не починала цієї війни. Україна була атакована, — нагадав політик. — Україна повинна мати змогу захищати себе, вигнати Росію. А що станеться з Росією — це вже її проблема. І чим швидше вони зрозуміють урок, що за агресію проти сусідів потрібно платити високу ціну, тим краще.

На думку Ландсбергіса, якщо цього не станеться, Росія продовжить нападати, а Захід буде спостерігати, як імперська реальність розгортається на його очах.

— Період Росії, який вселяв найбільшу надію, був одразу після розпаду Радянського Союзу, у 1990-х. Я використовую слово "надія", тому що вона не реалізувалася так, як на те сподівалися західні ідеалісти. Та хто знає, це може зайняти дуже багато часу, — припустив дипломат.

Він нагадав історію Франції, яка пережила низку політичних криз і викликаних ними змін у конституціях. Із 4 жовтня 1958 року дотепер у Франції діє п’ята редакція основного закону, через який її також називають "П’ятою республікою".

— П’ять республік мали змінитися, щоб нинішня Франція стала такою, як є. Тому демократія — це дуже довгий процес іноді. Те саме з Росією. Але управляти нею в її нинішньому стані означає дозволяти небезпеці зріти і водночас наражати на неї всіх нас — Україну, Литву, Польщу, Молдову, Грузію, Вірменію, — наголошує політик.

Можна сказати, що це як рак, який розростається. Тепер, з участю Північної Кореї у війні, небезпека стає очевидною. Південна Корея каже: "Подивіться, ми теж у небезпеці". Тайвань, звідки я щойно повернувся, використовує той самий приклад. Вони кажуть: "Ми вчимося на українських уроках. Нам загрожує небезпека", — підсумував Ґабріелюс Ландсберґіс.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", що Україна має домогтися миру з Росією через силу.