Рус

Розростається як рак. Політик пояснив, чому Заходу не слід боятися розпаду Росії

Автор
Ігор Тимофєєв
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Багато людей очкують розвалу Росії Новина оновлена 21 січня 2025, 18:43
Багато людей очкують розвалу Росії. Фото Free Russia Institute

Набуття демократії – це дуже довгий процес, каже Ґабріелюс Ландсберґіс

Програш у війні з Україною може призвести до розпаду Російської Федерації, однак західне суспільство та уряди не повинні турбуватися з цього приводу, тому що імперія повинна заплатити свою ціну за агресію проти суверенної держави.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів колишній міністр закордонних справ Литви (2020-2024) Ґабріелюс Ландсберґіс. Він пояснив, чому Заходу важливіше стояти за демократичні принципи, аніж намагатися керувати майбутнім Росії.

Більше про це читайте у публікації: "Путін вже виграв одну битву проти Заходу": інтерв’ю з ексміністром закордонних справ Литви".

За його словами, на Заході можна почути аргумент: "Ми маємо подумати, а що буде з Росією? Якщо Україна переможе, Росія розпадеться, і ми матимемо проблеми. Можливо, Україні не варто вигравати".

— Але Україна не починала цієї війни. Україна була атакована, — нагадав політик. — Україна повинна мати змогу захищати себе, вигнати Росію. А що станеться з Росією — це вже її проблема. І чим швидше вони зрозуміють урок, що за агресію проти сусідів потрібно платити високу ціну, тим краще.

На думку Ландсбергіса, якщо цього не станеться, Росія продовжить нападати, а Захід буде спостерігати, як імперська реальність розгортається на його очах.

— Період Росії, який вселяв найбільшу надію, був одразу після розпаду Радянського Союзу, у 1990-х. Я використовую слово "надія", тому що вона не реалізувалася так, як на те сподівалися західні ідеалісти. Та хто знає, це може зайняти дуже багато часу, — припустив дипломат.

Він нагадав історію Франції, яка пережила низку політичних криз і викликаних ними змін у конституціях. Із 4 жовтня 1958 року дотепер у Франції діє п’ята редакція основного закону, через який її також називають "П’ятою республікою".

— П’ять республік мали змінитися, щоб нинішня Франція стала такою, як є. Тому демократія — це дуже довгий процес іноді. Те саме з Росією. Але управляти нею в її нинішньому стані означає дозволяти небезпеці зріти і водночас наражати на неї всіх нас — Україну, Литву, Польщу, Молдову, Грузію, Вірменію, — наголошує політик.

Можна сказати, що це як рак, який розростається. Тепер, з участю Північної Кореї у війні, небезпека стає очевидною. Південна Корея каже: "Подивіться, ми теж у небезпеці". Тайвань, звідки я щойно повернувся, використовує той самий приклад. Вони кажуть: "Ми вчимося на українських уроках. Нам загрожує небезпека", — підсумував Ґабріелюс Ландсберґіс.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", що Україна має домогтися миру з Росією через силу.

Теги:
#Росія #Габріелюс Ландсбергіс #Розпад Росії