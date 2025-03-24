Це сприяло розпаду СРСР: у Росії стурбовані через загрозу з боку США

Росія боїться нафтового сценарію, що знищив СРСР

Падіння цін на нафту може стати серйозною загрозою для Росії – Центральний банк країни попередив Кремль про небезпеку повторення сценарію 1980-х років. Американці разом з ОПЕК мають можливість затопити нафтовий ринок і обвалити ціни, як це вже було перед крахом Радянського Союзу.

Саме падіння цін на нафту тоді стало одним із ключових факторів, що прискорили розпад СРСР. Про це йдеться у матеріалі Reuters за 24 березня.

За даними Reuters, російський Центробанк підготував у лютому тривожний звіт для прем'єр-міністра Мішустіна. Це сталося незадовго до переговорів між Путіним і Трампом щодо завершення війни в Україні. Трамп, як зазначається у матеріалі, попередив про можливі додаткові санкції проти Росії і пообіцяв збільшити видобуток нафти в США.

У документі, до якого отримав доступ Reuters, сказано просто: США та інші країни, що не входять до ОПЕК, можуть різко збільшити видобуток нафти. А запасні потужності ОПЕК зараз майже рекордні – вони рівні всьому російському нафтовому експорту. "Історичний прецедент – після періоду високих цін на нафту в 1974-1985 роках настало 18 (!!!) років низьких цін на нафту", – цитує агентство текст презентації.

Зараз нафта коштує близько 70 доларів за барель. Це влаштовує Росію, бо саме таку ціну (69,7 долара) заклали в бюджет. Але професор Фінансового університету при уряді Росії Ігор Юшков зазначає, що банк все одно стурбований: "Бюджет не виконується, ми вже зараз не досягаємо показників, запланованих на 2025 рік".

Як повідомляє Reuters, Путін нещодавно обговорював із саудівським принцом важливість нафтової угоди ОПЕК+ для стабільності ринку. Згідно з матеріалом, Саудівська Аравія може швидко наростити видобуток із нинішніх 9 мільйонів до 12 мільйонів барелів на день.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, скільки доходів втратила Росія завдяки санкціям від Байдена. Падіння доходів стало неприємною проблемою для російського бюджету.