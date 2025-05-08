Це вже увійде в історію. Індія та Пакистан: хто виграв перший раунд і в чому загрози для України

Ввечері 6 травня ВПС Індії здійснили ракетні удари по кількох об'єктах на території пакистанської частини спірного регіону Кашмір. Нью-Делі заявило про початок військової операції "Сіндур", відзвітувавши про ліквідацію близько 70 "терористів". У відповідь Пакистан завдав ракетних ударів по індійській авіабазі Срінагарі та збивши кілька індійських винищувачів.

На лінії зіткнення в Кашмірі всю ніч тривали бої між індійською та пакистанською арміями із використанням артилерії. В Ісламабаді звинувачують Нью-Делі у "неспровокованій агресії", яка є фактичним оголошенням війни. У свою чергу, уряд Нарендри Моді оголосив про успішне виконання цілей операції, але погрожує пакистанцям наслідками, у випадку "акту помсти" з боку Пакистану.

Чим закінчиться цей етап індо-пакистанського протистояння? Та які геополітичні наслідки несе це загострення для регіону та світу загалом?

"Антитерористична операція"

Головні удари індійської армії з використанням крилатих ракет були зосереджені в пакистанському Азад Кашмірі та провінції Пенджаб, спрямовані проти членів ісламістських терористичних організацій, які начебто стоять за організацією теракту в Кашмірі 23 квітня. Міністерство оборони Індії заявило, що жоден пакистанський військовий об’єкт не був атакований, а дії були "цілеспрямованими, зваженими і не мали ескалаційного характеру". Так, внаслідок індійської операції було зафіксовано удар по мечеті, пов’язаній з Маулана Масудом Азхаром, лідером терористичної організації "Джайш-е-Мохаммад", котре веде терористичну діяльність на території Індії.

Незважаючи на заяви Нью-Делі про знищення 70 "терористів", пакистанські медіа повідомляють про 37 жертв та 57 поранених серед цивільного населення. Окрім цього, Індія вдарила по ГЕС Нілум-Джелум в пакистанській частині Кашміру. Передбачувано, Нью-Делі вирішило нанести точкові ракетні ураження по базам ісламістських бойовиків в Кашмірі для "акту помсти" за теракт. Аналогічна ситуація спостерігалася під час індо-пакистанського загострення в 2019 році.

Відповідь Пакистану не забарилася. Пакистанські ВПС завдали кілька ударів по індійській частині Кашміру, включно з авіабазою Сріганарі. Хоча головним наслідком дій армії Пакистану можна назвати збиття як мінімум 3 винищувачів ВПС Індії, серед яких французький винищувач четвертого покоління Rafale, що є першим таким випадком в історії.

На наступний день сторони обмінялися ракетними ударами внаслідок найбільшого повітряного бою в історії сучасної авіації із використанням 125 винищувачів з обох країни. Обмін ракетами відбувався на відстанях, іноді більших за 160 кілометрів. Вже другий день тривають інтенсивні бойові дії на лінії зіткнення у спірному регіоні Кашмір. Повідомляють вже про першого загиблого військового з індійської сторони.

Загалом наземні зіткнення мають позиційний характер з використанням артилерії та стрілецької зброї, без наступальних дій з обох сторін. Вже зараз можна констатувати перехід індо-пакистанського протистояння на рівень активної фази конфлікту низької інтенсивності, що несе серйозні загрози для безпекової стабільності регіону.

Спецоперація йде за планом?

Перші підсумки збройного зіткнення між Індію та Пакистаном продемонстрували потенційні можливості обох сторін на ведення активних бойових дій. Пакистанська армія фактично принизила ВПС Індії, збивши за одну ніч як мінімум 3 винищувачі та один БПЛА. ЗС Ісламської Республіки Пакистан (ІРП) посідають окрему інституційну роль в політичному житті країни, отримують значне фінансування та відомі своєю високою дисципліною. Пакистан фактично виграв перший раунд протистояння, як у військовому, так і в інформаційному плані.

Ісламабад активно інформує громадськість про удари Індії та жертв серед мирного населення, здобуваючи пропагандистську перевагу в конфлікті. Міністр інформації ІРП постійно коментує для світових медіа перебіг бойових дій, а уряд країни закликає ООН та міжнародне співтовариство до деескалації. З іншого боку. Індія повністю провалила інформаційний супровід операції "Сіндур", заявляючи про нічим непідтверджену ліквідацію кількох десятків терористів на пакистанській території. А втрата кількох винищувачів, особливо Rafale, стала значним ударом по авторитету індійської армії.

Уряд Нарендри Моді заявив про успішне виконання всіх цілей спецоперації, погрожуючи Пакистану діями, якщо Ісламабад буде відповідати. Проте бойові дії в Кашмірі та в небі продовжуються, фіксуючи перехід конфлікту в активну фазу низької інтенсивності з обміном ракетними ударами та локальними зіткненням на лінії контролю в Кашмірі.

Незважаючи на успіх Пакистану в першому раунді цього протистояння, Індія має значну військову перевагу над суперником у довгостроковій перспективі, як у людських ресурсах, так і в озброєнні. Якщо бойові дії переростуть у повномасштабну війну, то Ісламабад заздалегість опиниться у програшній позиції, враховуючи триваючу економічну кризу в ІРП. Загроза використання ядерної зброї з боку Індії або Пакистану буде актуальна лише при ситуації повної поразки однієї зі сторін, а зараз такий сценарій у короткостроковій перспективі не передбачається. Попередній аналіз конфлікту говорить про продовження теперішньої фази протистояння у найближчі кілька днів.

Геополітична шахівниця

Новий виток індо-пакистанського конфлікту може значно змінити геополітичний порядок денний в регіоні та світі загалом. Велика війна двох ядерних держав загрожує насамперед глобальній економічній стабільності, особливо усвідомлюючи виробничу роль Індії. Після кількох днів мовчання, США нарешті відреагували на зростання напруженості між Нью-Делі та Пакистаном заявами Трампа про бажання негайно завершити цей конфлікт та контактами держсекретаря Рубіо з радником із нацбезпеки індійського уряду Аджитом Довалом. Поки Вашингтон не проявляє серйозної активності на предмет посередництва між конфліктуючими сторонами, що може ще більше погіршити ситуацію, так як Індія та Пакистан є стратегічними партнерами Сполучених Штатів у регіоні.

Війна загрожує значно посилити вплив Китаю в регіоні, і послабити союзника США – Індію. Офіційний Пекін засудив "агресію Індії", але закликав до стриманості і негайних переговорів, таємно підтримуючи зброєю Пакистан. Китайська Народна Республіка може бути зацікавлена у загостренні бойових дій, так як це підірве інвестиційну привабливість Індії, куди західні компанії масово проводять релокацію власного виробництва з Китаю, таким чином, зупинивши цей процес. КНР шляхом використання інструментів демократії в Бангладеш, Шрі-Ланці та Мальдівських островах змогла вигнати з цих країн проіндійські режими і замінити на більш лояльні до себе.

Особлива загроза теперішнього загострення індо-пакистансього протистояння полягає у розширенні конфлікту на Бангладеш, де влада змінила зовнішньополітичний курс у бік Китаю та Пакистану. Минулого року, проіндійський режим Шейх Хасіни Вазед був повалений внаслідок революції, а на заміну йому прийшов уряд Мухаммеда Юнуса, який вже встиг відвідати Пекін та Ісламабад.

На минулому тижні бангладешські прикордонники захопили в полон індійського солдата, а в індійському публічному просторі активно говорять про потенційне вторгнення в Бангладеш для убезпечення власних східних штатів, котрі з’єднуються з основною частиною Індії вузьким смуговим коридором "Куряче горло". На території Бангладеш вже говорять про появу китайських баз в країні, що може спровокувати Індію у майбутньому на активні дії.

Іран, Росія та Туреччина намагаються пропонувати власні посередницькі можливості у переговорах між Індією та Пакистаном, але на даний момент їхні зусилля не принесли серйозного результату. Конфлікт у такій фазі вкрай не вигідний Україні, враховуючи поставки артилерійських боєприпасів з Пакистану, посилення РФ і КНР, а також послаблення глобальної уваги до російсько-української війни.