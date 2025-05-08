СРСР переміг би Гітлера без України? Відомий дипломат розвіяв міф "неука" Путіна

Більші людські жертви у Другій світовій війні були тільки у Китаю, каже Олександр Левченко

Заяви Володимира Путіна, що СРСР міг перемогти Третій рейх і без українців, є нічим іншим, як підтвердженням того, що хазяїн Кремля – неук в історії. Адже передусім жертви України зробила можливою поразку гітлерівської Німеччини.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів професійний історик, дипломат, посол України в Республіці Хорватія (2010—2017), а також в Боснії і Герцеговині (2011—2017) Олександр Левченко.

Більше читайте у публікації: "Росіян у СС було в 10 разів більше, аніж українців": що стоїть за російськими міфами про перемогу 9 травня".

— Ну, по-перше, Радянський Союз не міг перемогти нацистську Німеччину, якби на заході Європи, в Північній Африці та в Італії не вели активних дій проти гітлерівців британці при допомозі американців та інших союзників. По-друге, Радянська армія була б в катастрофічному стані без військової допомоги США. Отже наодинці Радянська армія просто не могла жодним чином перемогти Вермахт. Неук Володимир Путін мав би про це знати.

Щодо перемог Червоної (з 1944 р. Радянської) армії, то в часи СРСР московська пропаганда намагалася не виділяти якусь одну радянську націю як головну в перемозі над нацизмом. Між тим, якось між рядками завжди говорилося про особливий внесок російського народу. Тобто, червоний прапор над Рейхстагом начебто підняв російський солдат. Хоча відомо, що наказ підняти червоний прапор віддав українець, а підняли його над Рейхстагом грузин і росіянин. Тому начебто всі радянські народи долучились до перемоги, але мовляв, без сумніву росіяни — найбільше.

Цей міф пропагувався десятиліттями і багато радянських людей хибно вважали, що росіяни зробили вирішальний внесок у перемогу над Адольфом Гітлером. Але ні! Серед 20 мільйонів загиблих радянських людей майже 10 мільйонів становили українці. А серед 27 мільйонів демографічних втрат громадян СРСР — 14,3 мільйони припадало на Україну.

На початку 2000-х років історики України, Росії та інших колишніх радянських республік порахували, що вбитих українців більш як 8 мільйонів, а росіян — майже 9 і начебто "все в порядку", відповідно до існуючих московських наративів. Але було три нюанси. Перший: втрати України рахували без Криму, бо тоді він був у складі РФ, другий — без Закарпаття, яке в той час було у складі Угорщини.

Крім того, рахували у проміжку з 1941 до 1945 років, тобто часу т.зв. "Великої Вітчизняної війни", а не протягом Другої світової війни (1939-45). Тому багато істориків в Україні вважають політично та науково неправильним рахувати людські втрати України без Криму та Закарпаття, а також в період виключно від 22 червня 1941 року. І якщо врахувати всі ці три нюанси, то виходить інша цифра. Втрати України майже 10 мільйонів осіб, а росіян – більше восьми мільйонів.

У демографічних втратах українців ще набагато більше. Отже головний вклад в перемогу над нацизмом вніс саме український народ – це найбільше серед усіх європейських націй. Росіяни на другому місці, євреї втратили 6 мільйонів, втрати населення Польщі — 5,1 млн осіб. Для порівняння — німців, які воювали з усім світом, загинуло 6,5 мільйона. Більше від українців у Другій світовій війні загинуло тільки китайців – 15 мільйонів. Але у відсотку до всього населення ви розумієте пропорцію і ті страхи, через які пройшло населення України.

Таким чином, ми маємо спростовувати радянсько-російську пропаганду. Тому світ має знати про визначний внесок українського народу в перемогу над Третім рейхом і його союзниками — угорцями та словаками, а також колишніми союзниками нацистів, які в останній момент переметнулися на бік Антифашистської коаліції – італійцями і румунами.

Не даремно Україну запросили в засновники ООН як важливу складову Антифашистської коаліції. Нагадаю, що словацький прем’єр Фіцо збирався до Москви на парад Перемоги, як і сербський прем’єр Вучич. Але варто знати, що Словаччину визволили від нацизму бійці II Українського фронту, де більшість воїнів були українцями, а Белград звільняли бійці III Українського фронту, як власне і Софію, Бухарест, Будапешт та Відень. Там було 60% українців, мобілізованих з південних регіонів України.

II Український фронт наповнювали новобранці з Центральної України, а I Український фронт, який звільняв Краків та Берлін, у більшості складався з українців північних областей України. Там служив до перемоги і мій дід, який родом з Чернігівщини. Тож Фіцо, Вучичу чи Орбану треба їхати дякувати за визволення своїх країн від нацизму не до Москви, а до Києва, — заявив Олександр Левченко.

Нагадаємо, український історик, педагог і блогер Віталій Дрібниця пояснив "Телеграфу", чому Путін – це клон Гітлера.