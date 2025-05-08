Якщо Індія та Пакистан натиснуть на "ядерну" кнопку: що загрожує екології України

Для всього людства це буде дуже поганий розвиток подій

Складна ситуація між Пакистаном та Індією значно загострюється останнім часом і, що важливо, обидві країни мають технічні можливості влаштувати ядерний апокаліпсис. Але як у такому разі ця катастрофа позначиться на екології України?

"Телеграф" вирішив поцікавитися про це у члена правління громадської організації "Екодія", еколога Олега Савицького. На його думку, головні загрози будуть не в плані екології зміни клімату, а щодо прецеденту застосування ядерної зброї в конфлікті.

— Це більший військово-політичний ризик, і це те, що всі міжнародні інститути намагалися попередити. Якщо це станеться, то для всього людства буде дуже поганий розвиток подій та повна дискредитація тих інституцій, створених після Другої світової війни, щоб запобігти застосуванню зброї масової поразки.

Це скринька Пандори. Це справді великий ризик, але я все ж таки сподіваюся, що знайдуться механізми, як ці конфліктуючі сторони стримати й запобігти застосуванню ядерної зброї, — пояснив експерт.

Також Савицький підкреслив, що зміна клімату викликається викопним паливом і в цьому випадку найбільше шкодить наш північний сусід, який заповнив газом ринки, і в тому числі ринки Індії. Вона, до речі, стала основним покупцем російської нафти.

— Шкода для клімату найбільша від викопного палива. А ядерна зброя, якщо її буде застосовано, може призвести до регіональних наслідків. Якщо Індія-Пакистан застосують, ми не можемо говорити про масові застосування, це може бути кілька ударів, буде руйнація на регіональному рівні. Якщо будуть якісь пожежі, можуть утворитися хмари радіоактивного пилу. Але це теж буде більший регіональний вплив. Ситуація тривожна, але я таки вірю, що знайдуться раціональні люди і не допустять подальшої ескалації цього конфлікту, — наголосив співрозмовник.

Якщо говорити про приліт ядерної бомби з, наприклад, таких міст як Карачі та Мумбай, то на Україну це ніяк не вплине. Однак у політичному та моральному планах — це буде катастрофа для всього людства.

— Якщо буде якась третя світова війна і буде масове застосування ядерної зброї, то може виникнути ядерна зима. руйнувань масових. Але сподіваюся, що ми все-таки як Homo sapiens виправдаємо приставку Homo і не допустимо цього – підсумував Савицький.

Загострення між Пакистаном та Індією – що відомо

22 квітня озброєні люди відкрили вогонь по групі туристів у Пахалгамі, загинули щонайменше 26 людей, 17 поранені. Пахалгам розташований у Кашмірі, на території, на яку претендують Індія та Пакистан. Кашмір перебуває під контролем Індії. Населення там переважно мусульманське.

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді назвав те, що відбувається, терористичною атакою, а глава правлячої Індійської народної партії Равіндер Райна звинуватив в атаці пакистанських бойовиків і пообіцяв знайти і покарати їх і тих, хто їм допомагав. Пакистан заперечує будь-який зв’язок із нападом.

На відео: артилерійські полки пакистанської армії демонструють величезну вогневу міць поблизу кордонів з Індією.

Індія перекрила воду в річці Інд, що тече в Пакистан, закривши всі чотири шлюзи на греблях та каналах. Пакистан загрожує Індії війною, якщо вода не буде повернена і заявляє, що готова застосувати силу.

Варто зазначити, що Індія та Пакистан багаторазово воювали між собою, починаючи з 1947 року. У цей період відбулися щонайменше три повномасштабні війни між державами – Перша Кашмирська війна (1947-1949), Друга Кашмірська війна (1965), війна за незалежність Бангладеш (1971). Крім того, була низка обмежених конфліктів.

Чи вистачить Індії та Пакистану сил влаштувати "ядерну зиму"

Теоретично ядерного конфлікту між цими двома країнами може вистачити, щоби викликати локальну, а можливо й глобальну "ядерну зиму".

Індія : приблизно 160–170 ядерних боєзарядів .

: приблизно . Пакистан : приблизно 165–170 боєзарядів .

: приблизно . Потужність більшості — 10–40 кілотонн, але є й потужніші заряди.

Які типи ядерної зброї є в Індії та Пакистану

Індія та Пакистан є країнами з досить розвиненими ядерними арсеналами.

Типи ядерної зброї Індії:

Стратегічне (міжконтинентальні ракети Agni-V до 8000 км). Індія завершує його розробку.

Оперативно-тактичне (Prithvi, Agni-P).

Морське базування (підводні човни Arihant із ракетами K-15, розробляється K-4).

Авіаційне (Mirage 2000H, Jaguar, Rafale із бомбами по 12 кт).

Засоби доставки:

Балістичні ракети: Agni-I до Agni-V, Prithvi.

Крилаті ракети: Nirbhay (на стадії випробувань).

Морське базування: ракети K-15 (700 км.), K-4 (розробка).

Типи ядерної зброї Пакистану:

Стратегічне (Shaheen 2, Shaheen 3 — зараз у розробці).

Оперативне та тактичне (Abdali, Ghaznavi, Babur).

Морське (заявлено про плани розгортання морських крилатих ракет Babur).

Засоби доставки:

Балістичні ракети: Abdali (200 км), Ghaznavi (300 км), Shaheen 2 (2000 км), Shaheen 3 (до 2750 км).

Крилаті ракети: Babur (до 750 км).

Авіація: практично не сприймається як серйозний носій.

Морське базування: ще розгорнуто, але заплановано.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Пакистан, який раніше загрожував знищити світ, тепер готовий припинити військові дії, якщо Індія зупинить операцію "Сіндур".