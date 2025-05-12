Чи може Туреччина заарештувати Путіна і чому він боїться туди їхати

У ситуації з можливими переговорами в Стамбулі сплив ще один цікавий момент

Президент України Володимир Зеленський чекає на зустріч із Володимиром Путіним 15 травня у Стамбулі. З Росії поки що надходять сигнали про те, що він не приїде. Але якщо це станеться, то це буде перший візит Путіна до Туреччини з 2020 року.

Варто зазначити, що навіть попри те, що проти нього відкрито кримінальні справи у Міжнародному кримінальному суді, у Туреччині вони не матимуть ваги. Анкара хоч і прагне стати частиною Європейського Союзу, але не ратифікувала Римський статут і не зобов’язана виконувати його вимоги.

Втім, раніше Туреччина підтримувала роботу МКС. Наприклад, у 2024 році вона вітала справи проти прем’єра та міністра оборони Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху та Йоава Галланта. Однак це відбувалося на тлі охолодження відносин між двома країнами через воєнну операцію в Секторі Газа.

Страх перед арештом це ще одна причина, через яку Путін нечасто мандрує світом. Але це не завадило йому відвідувати Монголію навіть попри те, що ця країна як раз таки визнає юрисдикцію МКС і повинна б затримати будь-яку людину, проти якої видано ордер на арешт.

До речі, він на початку 2024 року домовлявся з президентом Реджепом Ердоганом про поїздку до Туреччини, проте візит спочатку перенесли, а потім взагалі скасували на тлі охолодження відносин.

Окрім того, доцент кафедри міжнародного права КНУ ім. Т. Шевченко Захар Тропін в інтерв’ю Freedom говорив, що Путін має ще й якийсь особистий страх візитів до Туреччини.

"Коли міжнародні відносини були більш-менш нормальними, він прибував на саміти на військовому кораблі, боячись якихось агресивних дій проти літаків, на яких він може летіти і так далі. Тут можемо говорити не тільки про силу ордера і страх перед ордером, а й також про якісь особисті проблеми Путіна та його страхи", — сказав він.

Це також перегукується з повідомленнями від вересня 2024 року, коли під час підготовки візиту до Анкари Москва поставила умову, щоб літак Путіна супроводжували російські винищувачі. Це тоді пояснювали тим, що нібито борт могла б якимось чином збити українська ППО чи що буде якась загроза від сил НАТО, частиною яких є Туреччина.

Як повідомлялося раніше, Путін під час свого виступу заявив, що Росія не піде на 30-денне припинення вогню, але хоче поновити переговори у Стамбулі. Зеленський після цього сказав, що чекає на Путіна в Туреччині 15 травня на особисту зустріч.