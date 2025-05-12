Может ли Турция арестовать Путина и почему он боится туда ехать

В ситуации с возможными переговорами в Стамбуле всплыл еще одни любопытный момент

Президент Украины Владимир Зеленский ждет встречи с Владимиром Путиным 15 мая в Стамбуле. Из России пока поступают сигналы о том, что он не приедет. Но если это случится, то это будет первый визит Путина в Турцию с 2020 года.

Стоит отметить, что даже несмотря на то, что против него открыты уголовные дела в Международном уголовном суде, в Турции они не будут иметь веса. Анкара хоть и стремится стать частью Европейского союза, но не ратифицировала Римский статут и не обязана исполнять его требования.

Впрочем, ранее Турция поддерживала работу МУС. Например, в 2024 году она приветствовала дела против премьера и министра обороны Израиля Биньямина Нетаньяху и Йоава Галланта. Однако это происходило на фоне охлаждения отношений между двумя странами из-за военной операции в Секторе Газа.

Страх перед арестом это еще одна причина, по которой Путин нечасто путешествует по миру. Но это не помешало ему посещать Монголию даже несмотря на то, что эта страна как раз таки признает юрисдикцию МУС и должна бы задержать любого человека, против которого выдан ордер на арест.

К слову, он в начале 2024 года договаривался с президентом Реджепом Эрдоганом о визите в Турцию, однако визит сначала перенесли, а затем и вовсе отменили на фоне охлаждения отношений.

Кроме того, доцент кафедры международного права КНУ им. Т. Шевченко Захар Тропин в интервью Freedom говорил, что у Путина есть еще и какой-то личный страх визитов в Турцию.

"Когда международные отношения были более-менее нормальными, он прибывал на саммиты на военном корабле, боясь каких-то там агрессивных действий против самолетов, на которых он может лететь и так далее. Здесь можем говорить не только лишь о силе ордера и страхе перед ордером, но и также о каких-то личных проблемах Путина и его страхах", — сказал он.

Это также перекликается с сообщениями от сентября 2024 года, когда во время подготовки визита в Анкару, Москва поставила условие, чтобы самолет Путина сопровождали российские истребители. Это тогда объясняли тем, что якобы борт могла бы каким-то образом сбить украинская ПВО или что будет какая-то угроза от сил НАТО, частью которых является Турция.

Как сообщалось ранее, Путин во время своего выступления заявил, что Россия не пойдет на 30-дневное прекращение огня, но хочет возобновить переговоры в Стамбуле. Зеленский после этого сказал, что ждет Путина в Турции 15 мая на личную встречу.