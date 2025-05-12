"Україна готова до прямих переговорів з Путіним": Зеленський поділився деталями розмови з Ердоганом

Україна готується до зустрічі у Стамбулі

Президент України Володимир Зеленський поговорив із турецьким колегою Реджепом Тайіпом Ердоганом. Розмова торкнулася теми переговорів щодо завершення війни, які мають відбутися 15 травня у Стамбулі.

Про це Зеленський написав у своєму telegram-каналі. Він висловив подяку Ердогану за підтримку та сприяння дипломатичним зусиллям на найвищому рівні.

"Також потрібно, щоб партнери забезпечили моніторинг припинення вогню. Ми готові до прямих перемовин із Путіним. І дуже важливо, що ми всі разом у Європі працюємо заради довгострокового гарантування безпеки. Будемо в постійному контакті з Америкою", — повідомив глава держави.

Президенти також домовилися про подальшу спільну роботу задля досягнення миру.

Як повідомлялося раніше, після виступу Володимира Путіна та заяви про переговори президент США Дональд Трамп висловив думку, що зустріч у Туреччині треба провести хоча б для того, щоб зрозуміти, чи можна укласти угоду в принципі. Зеленський після цього сказав, що чекає Путіна 15 травня на особисту зустріч.

У Росії після цього повідомили, що особистої зустрічі не буде і вигадали купу відмовок. При цьому Трамп вважає, що зустріч все ж таки відбудеться і навіть висловив готовність прилетіти до Стамбула особисто, щоб теж взяти участь у переговорах.