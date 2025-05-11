Трамп озвучив нову вимогу до України після промови Путіна - Зеленський уже погодився

Американський лідер хоче переговорів у Стамбулі

Президент США Дональд Трамп розуміє, що Росія не хоче йти на припинення вогню, але ставить умови Україні. Цього разу він вимагає проведення переговорів у Туреччині.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth. За його словами, переговори необхідно провести хоча б для того, щоб зрозуміти, чи можлива угода в принципі.

"Путін не хоче мати Угоди про припинення вогню з Україною, а натомість хоче зустрітися у четвер у Туреччині, щоб домовитися про можливе припинення кровопролиття. Україна має погодитися на це негайно", — написав він.

Трамп вважає, що Європа та США за підсумками цих переговорів будуть розуміти, чи можлива угода і які заходи вживати далі. Крім того, він написав, що "починає сумніватися, що Україна укладе угоду з Путіним", оскільки той надто зайнятий святкуванням 9 травня. При цьому він навіть уколов Кремль, зазначивши, що перемога у Другій світовій "навіть близько" не була можливою без допомоги США.

"Проведіть зустріч, зараз!", — додав Трамп.

Автоматичний переклад

Президент України Володимир Зеленський після цього відповів, що готовий особисто зустрітися з Путіним у Стамбулі.

Як повідомлялося раніше, Путін вийшов з новим зверненням у ніч на 11 травня, в якому запропонував відновити переговори з Україною, які перервалися у 2022 році. Він фактично відкинув ідею 30-денного перемир’я.

В Україні заяву Кремля оцінили позитивно, але наголосили, що все ще хочуть 30-денного припинення вогню.