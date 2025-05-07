Росія знайшла нового союзника з чорним минулим: куди поїдуть "вагнерівці" і що Кремль хоче натомість

Умови співробітництва обговорили глави МО двох країн

Росія поглиблює відносини з Республікою Конго, розраховуючи на співпрацю у багатьох сферах. Ключовою буде військово-технічна.

Про це повідомив голова російського Міноборони Андрій Білоусов. Він провів переговори зі своїм колегою з Республіки Конго.

"При цьому наші зв’язки у військовій та військово-технічній сфері багато в чому є локомотивом двостороннього співробітництва", — наводить слова Білоусова Міноборони Росії.

Республіка Конго на карті

Отже, співпраця у цій сфері може мати на увазі й відправку військ, зброю та обмін технологіями. А як відомо раніше ПВК "Вагнер" вже перебували у низці Африканських країн: Судан, Центрально-африканська республіка, Мадагаскар, Лівія, Мозамбік, Малі, Буркіна-Фасо та, ймовірно, у Чаді.

ПВК "Вагнер" у Малі

Найчастіше офіційною метою відправок було навчання місцевих військових, як користуватися та обслуговувати російську зброю.

Нагадаємо, що влітку минулого року російський "Африканський корпус", що складається переважно з колишніх найманців ПВК "Вагнер", втратив кілька десятків своїх бійців на малійсько-алжирському кордоні. Колона з російських і малійських військовослужбовців в умовах піщаної бурі потрапила в засідку, організовану туарегами, які виступають за створення незалежної держави Азавад.

Відносини з Конго дозволяють Росії розширювати зону впливу у Центральній Африці. Понад те, сусідка Республіки Конго — Демократична Республіка Конго — має західний курс.

Маркером того є їхнє прагнення укласти зі США угоду щодо мінералів, як це робить Україна. Також США виступають посередниками у так званому застосуванні ДР Конго та Руанди.

Центральна Африка на карті

Чорна сторінка історії Конго

У Республіці Конго 1997-1999 року розпочалася громадянська війна через боротьбу за владу між президентом Паскалем Ліссуба та його опонентом Дені Сассу-Нгессо. У конфлікт залучали іноземних найманців, котрі прославилися своїм етнічним насильством.

Війна за кілька років призвела до тисяч жертв та масових порушень прав людини:

позасудові страти,

згвалтування,

насильницькі зникнення,

руйнування будинків та інфраструктури.

Раніше "Телеграф" писав, що один із лідерів — Президент ПАР Сиріл Рамафоса, який підтримує добрі відносини з Росією, — заявив, що Україна має розглянути можливість територіальних поступок для завершення війни з РФ. На його думку, це може бути одна із передумов досягнення миру.