"Це не Кирилівка, це бомжатня". Українці обурені тим, до чого окупанти довели курорт (відео)

Люди не стримують емоцій

Кирилівка до окупації росіянами у 2022 році була одним із найулюбленіших місць українців для сімейного відпочинку на Азовському морі. Росіяни перетворили курортне селище в Мелітопольському районі Запорізької області на руїну.

Як виглядає Кирилівка напередодні курортного сезону 2025

Свіже відео з Кирилівки опублікував у соцмережі TikTok користувач з ніком roman.kolesnik0. На жаль, колись квітуче та гамірне місце зараз більше нагадує декорації до постапокаліптичного фільму.

Автор відео показав закинуту базу відпочинку. Вона стоїть пусткою вже кілька сезонів та поступово руйнується — зірвані двері, вибиті вікна. Видно, що в деяких кімнатах хтось був та залишив після себе купи сміття.

"Колись тут все воно працювало, люди були… Зараз воно все без господаря", — з ностальгією описує побачене чоловік.

В коментарях люди жахаються стану, до якого російські окупанти довели Кирилівку. Українцям боляче дивитися на місце, з якого багато хто має безліч чудових спогадів.

"Кирилівка це Україна", "Наш улюблений курорт. Стільки спогадів… Ми скоро будемо в нашому домі знову", "Це не Кирилівка, це бомжатня якась? руський мір", "Просто жах що вони наробили з нашою Кирилівкою", "Прийшов руській мір і звільнив від баз, від людей", "Там де рускіє там жах" "Боже де Росія там одна бідність і руїни, як до такого можна було довести, такий курорт зруйнувати", "Душа розривається. Люди вкладали душу, кошти …. Прийшов руській мір, все зруйнував", — пишуть коментатори.

Раніше "Телеграф" розповідав про окупований Маріуполь. На 9 травня російські окупанти влаштували там огидне дійство.