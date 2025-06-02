Вибори в Польщі: антиукраїнський Навроцький несподівано вирвався вперед

Така різка зміна позицій викликає підозри, оскільки до цього ситуація була інша

На президентських виборах, другий тур яких пройшов 1 червня, за даними екзитполів несподівано вирвався вперед антиукраїнський кандидат, висуванець партії "Право та справедливість" Кароль Навроцький з 50,7% голосів. Його опонент, мер Варшави Рафал Тшасковський, за підрахунками, набирає 49,3% голосів виборців.

Про це пише польське видання Wyborcza із посиланням на результати опитування "late poll" серед виборців. Така різка зміна позицій викликає підозри, оскільки до цього ситуація була інша – опитування "exit poll", проведені відразу після закриття виборчих дільниць, показували перевагу Тшасковського, який мав 50,3% проти 49,7% у Навроцького.

Зараз різниця між кандидатами – 1,4%, тоді як статистична похибка складає 1%. Якщо дані підтвердяться, то буде побито рекорд із запеклості суперництва між кандидатами: у 2020 році чинний президент Польщі Анджей Дуда переміг Тшасковського з перевагою у 2,06% голосів – 51,03% проти 48,97%.

При цьому газета веде власний підрахунок голосів на основі офіційних даних. За підсумками обробки 36% бюлетенів на виборах Тшасковський має 44,5% голосів, Навроцький – 55,5% голосів виборців. На сайті Національної виборчої комісії Польщі вже є результати з 10 325 з 32 143 (32,12%) виборчих округів – там Навроцький отримав 55,61%, тоді як Тшасковський – 44,39%. Але при цьому в більшості міст, де вже оголосили повні результати голосування, відомо про перемогу саме Тшасковського.

Нагадаємо, що другий тур президентських виборів у Польщі стартував 1 червня. Їхні результати можуть суттєво вплинути на майбутній курс країни та підтримку України, адже кандидати на пост глави держави – Рафал Тшасковський та Кароль Навроцький – мають кардинально різні погляди.

Детально про ситуацію в Польщі читайте у спеціальній статті "Телеграфу". Докладніше про кандидатів у президента Польщі можна прочитати у матеріалі "Телеграфу", перейшовши за посиланням.