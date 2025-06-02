Выборы в Польше: антиукраинский Навроцкий неожиданно вырвался вперед

Такое резкое изменение позиций вызывает подозрения, поскольку до этого ситуация была иной

На президентских выборах, второй тур которых прошел 1 июня, по данным экзит-полов, неожиданно вырвался вперед антиукраинский кандидат, выдвиженец партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий с 50,7% голосов. Его оппонент, мэр Варшавы Рафал Тшасковский по подсчетам набирает 49,3% голосов избирателей.

Об этом пишет польское издание Wyborcza со ссылкой на результаты опроса "late poll" среди избирателей. Такое резкое изменение позиций вызывает подозрения, поскольку до этого ситуация была иной – опрос "exit poll", проведенный сразу после закрытия избирательных участков, показывали преимущество Тшасковского, который имел 50,3% против 49,7% у Навроцкого.

Сейчас разница между кандидатами – 1,4%, в то время как статистическая погрешность составляет 1%. Если данные подтвердятся, то будет побит рекорд по упорству соперничества между кандидатами: в 2020 году действующий президент Польши Анджей Дуда победил Тшасковского с преимуществом в 2,06% голосов – 51,03% против 48,97%.

При этом газета ведет свой подсчет голосов на основе официальных данных. По итогам обработки 36% бюллетеней на выборах у Тшасковского есть 44,5% голосов, Навроцкий – 55,5% голосов избирателей. На сайте Национальной избирательной комиссии Польши уже есть результаты из 10 325 из 32 143 (32,12%) избирательных округов – там Навроцкий получил 55,61%, тогда как Тшасковский – 44,39%. Но при этом в большинстве городов, где уже объявили полные результаты голосования, известно о победе именно Тшасковского.

Напомним, второй тур президентских выборов в Польше стартовал 1 июня. Их результаты могут оказать существенное влияние на будущий курс страны и поддержку Украины, ведь кандидаты на пост главы государства – Рафал Тшасковский и Кароль Навроцкий – имеют кардинально разные взгляды.

Подробно о ситуации в Польше читайте в специальной статье "Телеграфа". Подробнее о кандидатах в президенты Польши можно прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.