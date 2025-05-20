"Рішення остаточне": у Польщі розповіли, чи відправлять війська в Україну

У Варшаві вважають, що її армія має інші завдання

Польща не змінила своєї думки щодо відправки військ до України в рамках "Коаліції охочих". Цього не станеться і це остаточне рішення.

Про це розповів прем’єр країни Дональд Туск в інтерв’ю каналу TVP. За його словами, польська армія виконує своє завдання щодо охорони кордону ЄС з Білоруссю та Росією.

"Ми не відправлятимемо польські війська в Україну. Наше завдання — і ми робимо це не тільки для себе, але також і для всієї Європи — охороняти європейський і польський кордон з Росією та Білоруссю за допомогою наших солдатів і організувати великий центр перекидання зброї та допомоги в Україну в Жешуві", — сказав він.

Він зазначив, що інформація про те, що Польща має намір приєднатися до "Коаліції охочих", надійшла від спеціального представника США в Україні, генерала Кіта Келлога минулого тижня. Однак Туск наголосив, що він та європейські колеги одразу пояснили, що це не відповідає дійсності.

Як повідомлялося раніше, полковник ЗСУ у запасі Роман Світан раніше розповів "Телеграфу", що після України Росія може напасти на країни Балтії, а заразом і на Польщу. Він вважає, що єдиний спосіб цього не допустити, це розбити російську армію на українській території.

Варто зазначити, що міністр оборони Естонії Ханно Певкур також нещодавно заявляв, що у разі завершення війни в Україні сотні тисяч російських солдатів будуть готові до нападу на європейські країни.